النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى اهتمام السياسيين بأن يستفيد لبنان من الوساطة الأميركية إلى أقصى حد. وقالت إن لبنان يستطيع أن يفاوض وحيداً مبرهناً عن وضعه كدولة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

تحدث عن موانع داخلية وخارجية للحرب الإسرائيلية على لبنان. وقال إن دخول لبنان نادي الدول النفطية عبر كونسورتيوم شركات إيطالية وفرنسية وروسية يجعل الحديث عن أن استقرار لبنان يتجاوز الكلام الدبلوماسي باتجاه أمر واقع مفروض على الجميع وأوّلهم الإسرائيليون.

الديار/ فادي عيد

نقل عن سفير دولة أوروبية قوله إن الحرب الإسرائيلية مستبعدة وتأكيد أن أي عدوان على لبنان أو سوريا لن يغيّر في المعادلة العسكرية.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وتطوّرات المنطقة دفعا باتجاه تعزيز التفاهم الرئاسي. مشيراً إلى مسكّنات سياسية للملفات الخلافية ومقاربة الحلول الفعلية إلى ما بعد الانتخابات. وأكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مستعد لإطلاق النفير العام في المجلس فور إحالة الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.