The Washington Post

تيلرسون يقول إن الاستثمار في العراق مسألة ضرورية لتجنّب عودة "الدولة الإسلامية"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء أن العراق بات مستعداً لاستقبال الاستثمارات وحث الحكومات على الاستمثار في إعادة بناء العراق أو المخاطرة بعودة "الدولة الإسلامية" من جديد. وأضاف تيلرسون إن مصرف الاستيراد والتصدير الأميركي سيوقع مذكّرة تفاهم مع الدولة العراقية من شأنها تسهيل الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لشراء منتجات وخدمات أميركية ممتدحاً فرص الاستثمار الكثيرة في البلاد. إلا أن هذا الاستثمار يبقى أقل بقليل من مبلغ الـ88 مليار دولار الذي يحتاج إليه العراق لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية والمدارس التي تهدّمت خلال الحرب مع "داعش", واعتبر أن هذا المؤتمر ليس مخصصاً لتقديم الهبات إنما لإدراك أهمية فرص الاستثمار الموجودة في العراق.

The NEWYORK TIMES

أنباء عن احتمال مقتل العشرات من الروس في هجوم شنته قوات سورية مدعومة من الولايات المتحدة

قُتل 4 عسكريين روس وربما عشرات العسكريين الروس غيرهم خلال قتال بين قوات موالية للحكومة السورية في شرق سوريا وأعضاء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال ضابط سوري إن حوالى مئة جندي بالإجمال قتلوا خلال القتال الذي جرى بين 7 و8 شباط ولكن الأنباء عن سقوط ضحايا روس لم تظهر إلا لاحقاً من خلال الوسائل الإخبارية الروسية وصفحات التواصل الاجتماعي.



روسيا اليوم

تقارير: الولايات المتحدة ستتجاوز السعودية وروسيا بإنتاج النفط

توقع تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة زيادة معروض النفط في الأسواق بفعل ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، ما قد يقوّض جهود الدول المنخرطة في اتفاق "أوبك+". ونشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء مقالاً سلّطت الضوء من خلاله على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، والتي قال محللوها إن الولايات المتحدة بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري لديها ستتجاوز بحلول نهاية العام الجاري أبرز منتجين في العالم وهما روسيا والسعودية. وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن وتيرة زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، قد تفوق وتيرة نمو الطلب، وستدفع مخزونات النفط العالمية للصعود، بعد أن اقتربت كثيراً من متوسّط الخمس سنوات. ورفعت الوكالة، في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، من تقدير سابق كان يبلغ 1.3 مليون برميل يومياً، وذلك بعد أن زاد صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والقادم. وقال التقرير إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة زاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار 846 ألف برميل في اليوم، وإذا استمر الإنتاج بالنمو فستتجاوز الولايات المتحدة في القريب العاجل السعودية، وبحلول نهاية العام الجاري ستسبق روسيا لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم. وتظهر بيانات رسمية أن إنتاج النفط الخام في روسيا بلغ في نوفمبر الماضي 10.1 مليون برميل من النفط في اليوم، في حين، وصل إنتاج السعودية إلى 9.9 مليون برميل يومياً، بينما، بلغ إنتاج الولايات المتحدة 10.04 مليون برميل يومياً، لكن متوسط الإنتاج الأميركي للعام 2017 ككل كان عند مستوى 9.3 مليون برميل يومياً. وبحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن إنتاج الخام الأميركي قد يصل إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية العام الحالي. يُشار هنا إلى أن روسيا والسعودية بموجب اتفاق "أوبك +" القاضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لا تقومان بزيادة إنتاجهما.