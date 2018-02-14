الوكالة الوطنية للإعلام

جنبلاط بعد لقائه الحريري: علاقتنا إن مرّت ببعض التموّجات لكنها تبقى ثابتة مبنيّة على أرض صلبة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الثامنة من مساء اليوم، في "بيت الوسط"، رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، يرافقه نجله تيمور والنائب وائل أبو فاعور. وقبيل بدء الاجتماع، تحدث النائب جنبلاط فقال: "اليوم هو عشية النهار المشؤوم 14 شباط، الذي اغتيل فيه الشهيد الكبير رفيق الحريري. ولاحقاً، كانت دوّامة الدم التي ذهب ضحيتها خيرة الساسة والصحافيين والنواب ورجال الفكر، ولكن إذا استعرضنا هذا الماضي المخيف، نجد أننا صمدنا بشكل أو بآخر. صمدنا عندما نرى حجم القوى المعادية، لكن المنطقة تغيّرت كثيراً، ومع هذا كلّه، الشعار الذي رفعه الشيخ سعد، وهو الاستقرار، تغلّب على الشعارات الثانية، والتي هي الفوضى وعدم الاستقرار، وسرنا معه. أضاف: "صحيح كنا أحياناً نختلف، وكانت لنا وجهات نظر مختلفة ومتنوّعة، ولكن في النهاية هذا هو الشعار الذي يجب أن يبقى: الاستقرار ومحاربة الإرهاب، ولا بد في يوم ما، مهما طال الزمن، وعندما نعود إلى الماضي 2005 واليوم 2018، 13 سنة، زمن طويل والأيام تمرّ بسرعة، لكن لا بد في يومٍ ما أن تتحقق العدالة".

وكالة أخبار اليوم

المشنوق بعد لقائه طليس والأسمر: أتعهد تنفيذ كل المطالب والقرارات المتعلقة بصلاحيات الداخلية

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه تعهد "لوفد اتحاد النقل البري تنفيذ كل المطالب والقرارات المتعلقة بصلاحيات وزارة الداخلية، وملتزم بتنفيذها تحت سقف القانون، أياً كانت طبيعة هذه القرارات وأيا كانت طبيعة هذه المطالبات".

وأكد أن "90 في المئة من المطالبات محقة وضرورية لمسيرة كل الناس ولقطاع النقل البري وللاتحاد العمالي العام في لبنان"، متمنياً "على الاتحاد التمهّل في الإضراب حتى ما بعد يوم الجمعة المقبل، تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة للبحث في هذه المطالب". ووافق طليس على تأجيل الإضراب، وقال: "إن اتحاد النقل البري لا يهوى الإضرابات والاعتصامات، خصوصاً في الظروف التي يمر بها البلد ومنطقة الجنوب تحديداً، وذلك بعد تمنٍ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. إن جلسة اليوم مع الوزير المشنوق كانت مثمرة لجهة التزامه بتطبيق كل المطالب تحت سقف القانون التي تهم السائقين خصوصاً، واللبنانيين عموماً".

وكالة الأناضول

لافروف: الولايات المتحدة تخطّط للبقاء في سوريا للأبد

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الموقف الأميركي في سوريا، واتهم الولايات المتحدة بالرغبة في البقاء إلى الأبد في سوريا، والسعي لإنشاء شبه دولة فيها. وفي مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره البلجيكي، اليوم الثلاثاء، قال لافروف، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية تهدد وحدة الأراضي السورية. واعتبر أن الولايات المتحدة تخطط للبقاء في سوريا لفترة طويلة وربما إلى الأبد. وأضاف "تقول الولايات المتحدة إنها ترغب في البقاء إلى أن تنطلق عملية سياسية مستقرة مقبولة للجميع، وهذا يعني تغيير النظام". وأضاف "في اعتقادي فإن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في سوريا، تهدف إلى إنشاء شبه دولة تمتد من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية".

وقال إن الولايات المتحدة قامت، على الرغم من اعتراض الجميع وخاصة تركيا، بتقديم دعم مادي كبير إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، و"ب ي د/ بي كا كا" عبر إنشاء قوة حدودية.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

السفير زخيا يلتقي صباغ: أهمية تفعيل الاتفاقيات الـ85 الموقّعة بين سورية ولبنان

أكّد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صبّاغ خلال لقائه اليوم السفير اللبناني بدمشق سعد زخيا أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما البرلمانية منها لما فيه المصلحة العليا للشعبين الشقيقين. وأشار صبّاغ إلى عمق ومتانة العلاقات والروابط المشتركة التي تجمع البلدين ووقوفهما معاً بقوة في مواجهة العدو المشترك مبيّناً أن سورية كانت على الدوام الحضن الدافئ لكل الأشقاء العرب . بدوره، أكّد السفير اللبناني أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والبالغة 85 اتفاقاً بجميع المجالات والقطاعات معتبراً أن قوة لبنان من قوة سورية ولا سيما أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس متينة عبر تاريخ طويل. وفيما يخص المهجرين السوريين في لبنان، رفض السفير اللبناني ما يُشاع حول استخدام موضوع المهجرين كـ"ورقة سياسية" وقال "هناك نشاط مريب لبعض المنظمات الدولية بشأنهم" مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المهجرين في توثيق وتسجيل واقعات الولادات لديهم حيث وصل عددها إلى 80 ألفاً لم تستطع الحكومة اللبنانية تسجيلها.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملقي يستقبل مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق له. وبحث رئيس الوزراء مع المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التعاون بين المملكة والمفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والأعباء التي يتحمّلها الأردن نتيجة استضافة نحو 1،3 مليون سوري على أراضيه. وأكّد الدكتور الملقي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المنظمات الدولية المعنية لحث المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته تجاه الأردن ومساعدته لتحمل أعباء اللجوء السوري. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن الذي يقوم بهذا الواجب الإنساني والقومي تجاه اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي بأسره، لم يعد بامكانه تحمل المزيد من الضغط الذي يشكّله اللجوء السوري على البنى التحتية والقطاعات الرئيسة كالصحة والتعليم والمياه وعلى المجتمعات المستضيفة.

وكالة أنباء رويترز

إردوغان: تمويل أكراد سوريا سيؤثر على قرارات تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة مواصلة تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية سيؤثر على قرارات تركيا مستقبلاً. وجاء ذلك قبيل زيارة يقوم بها هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لتركيا. وقال مسؤولون أميركيون إن تيلرسون يتوقع إجراء محادثات صعبة عندما يزور تركيا يومي الخميس والجمعة في ظل تضارب المصالح الشديد بشأن سوريا بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي. وثار غضب تركيا بسبب الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وامتداداً لحزب العمّال الكردستاني المحظور. وقدّمت واشنطن الدعم لوحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقال إردوغان في تصريح لأعضاء من حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان: "قرار حليفنا تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب... سيؤثر قطعاً على القرارات التي سنتخذها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

دمشق تتوعد إسرائيل "بمفاجآت أكثر" في سوريا

توعّدت سوريا، الثلاثاء 13 شباط، إسرائيل بمفاجآت أكثر، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" هذا الأسبوع. وقالت الحكومة السورية إن إسرائيل ستواجه "مفاجآت أكثر" في هجمات مستقبلية على الأراضي السورية، بحسب وكالة "رويترز".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني يعزي بوتين بحادث سقوط طائرة الركاب الروسية

أعرب الرئيس روحاني خلال برقية، عن أسفه لسقوط طائرة الركاب الروسية أنتونوف 147 التابعة للخطوط الجوية الروسية ساراتوف. وعبّر روحاني عن مواساته وتعاطفه مع الرئيس بوتين وأسر ضحايا هذا الحادث متمنياً له الصحة والمزيد من التوفيق والرفعة والسعادة للشعب الروسي. وكانت الطائرة الروسية المدنية تحطّمت أمس الأول الأحد قرب موسكو بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية مما أسفر عن مقتل كل من كانوا علي متنها وعددهم 71 شخصاً.