الأنوار 12 / 2 / 2018

تألق الماني وهولندي في الألعاب الأولمبية الشتوية

منحت المتزلجة الفرنسية اليافعة بيرين لافونت، صاحبة الـ 19 ربيعاً، بلادها أول ميدالية ذهبية في أولمبياد بيونغ تشانغ 2018 بتتويجها بطلة لمسابقة الحدبات في فئة التزلج البهلوني. وأحرزت السويدية شارلوت كالار ذهبية بسباق 15 كم في التزلج الحر الكلاسيكي ضمن فئة تزلج المسافات الطويلة. وأحرزت الألمانية لورا دالماير ذهبية فئة السبرينت (7.5 كلم) في مسابقة البياتلون لتتوج بأول لقب أولمبي لها في مسيرتها. ولدى الرجال، أضاف الهولندي سفين كرامر ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد بلاده في مسابقة التزلج السريع على الجليد بفوزه بسباق 5 آلاف متر.

الجمهورية 13 / 2 / 2018

"الملك" جيمس يسيطر على الـNBA

كان لاعب كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس نجم قمة المنطقة الشرقية ضد بوسطن في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ قاد فريقه للفوز99-121 في أمسية شهدت احتفاء المضيف بالمعتزل بول بيرس.

ماذا يحصل مع ديوكوفيتش؟

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي خضع أخيراً لعملية جراحية في المرفق الايمن، التراجع في التصنيف العالمي للآعبين المحترفين في كرة المضرب، حيث خسر مرتبة واحدة أمس، وبات في المركز الرابع عشر.

الشرطة تحقّق مع المنتخب الفرنسي!

أوقفت الشرطة الاسكتلندية طائرة كانت تقلّ المنتخب الفرنسي للركبي من مدينة إيدنبره في اسكتلندا، بعد تورّط عدد من اللاعبين على متنها بشجار في الليلة السابقة داخل إحدى الحانات.

الشرق 14 / 2 / 2018

مباراة باريس فرصة رونالدو الأخيرة للبقاء تحت الأضواء ومحافظاً على موقعه

بعد موسم غير طبيعي على الإطلاق، حانت لحظة العودة بالنسبة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الذي يحتاج إلى التألق بقوة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وإلى إثبات أنه في عمر الثالثة والثلاثين لا يزال قادراً على الحفاظ على موقعه على القمة وأنه يستحق الحصول على راتب أكبر. وأصبح رونالدو يواجه مع مرور الوقت تحديات أكثر، أولها شخصيته وطموحه الذي لا حدود له، والذي يعد أحد أسرار نجاحه، وثانياً يأتي صراعه مع الزمن وتقدمه في العمر وثالثاً وأخيراً هجمات الانتقادات من الخصوم الذين يترصدون سقوطه منذ سنوات.