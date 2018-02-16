المستقبل / ثريا شاهين

قالت، بالنسبة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الاستقرار في لبنان خط أحمر، والخط الأحمر الآخر هو الاستمرار في بناء قدرة الجيش اللبناني ودعمه ببسط سلطة الدولة كاملة. لذلك لن تتردد الولايات المتحدة في المشاركة في المؤتمرات الدولية الثلاثة حول دعم لبنان لا سيما دعم الجيش. وفي المقابل تتمسّك واشنطن باستمرار الضغط على حزب الله لمنع تمويله.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن ما فعله الرئيس سعد الحريري في احتفال البيال في ذكرى والده هو استمرار لنهج التسوية التي أبرمها في خريف 2016. وقال قد يأتي يوم يُتاح فيه للباحثين أن يفتحوا الصندوق الأسود ليكشفوا كيف سقطت 14 آذار.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري شكّلت خريطة تموضع جديدة للرئيس سعد الحريري. وميزة الذكرى الثالثة عشرة عن سابقتها أنها ابتعدت عن أدبيات الصدم والكسر وشكّلت منصة وزّع منها رئيس الحكومة مجموعة من الرسائل والبرقيات الصريحة والمشفرة في اتجاهات مختلفة في الداخل والخارج، وقد أقرّ الحريري بالعجز المالي وتحت هذا العجز سيدخل إلى الامتحان الانتخابي.