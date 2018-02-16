THE WASHINGTON POST

الدبلوماسيون في كوبا أصيبوا بأضرار دماغية والخبراء ما زالوا يجهلون السبب

وجد خبراء طبيون أميركيون أن مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين في كوبا بدت عليهم أعراض شبيهة بأعراض التعرّض لارتجاج دماغي من دون تعرّضهم لأي ضربات قاسية على رؤوسهم. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تعرّض هؤلاء الدبلوماسيين لـ"هجوم صوتي" إلا أن الـ"إف بي آي" عاد واستبعد هذا الاحتمال في كانون الثاني. ولم ينجح التقرير الجديد الذي أعدّه الخبراء في حل اللغز بل أدى إلى طرح المزيد من التساؤلات حول ما يمكن أن يكون قد تسبب بالإصابات الدماغية.

The Guardian

الولايات المتحدة تهدر مليارات الدولارات على القنابل النووية التي لا تخدم أي هدف وتشكّل أعباء أمنية بحسب خبراء

من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتطوير 150 قنبلة نووية موجودة في أوروبا رغم أن هذه الأسلحة قد تكون عديمة النفع كوسيلة للردع كما أنه يمكن أن تشكل أعباء أمنية كارثية وفقاً إلى تقرير جديد أعدّها خبراء أسلحة.

ويُعتقد أن ثلث قنابل قاذفات "بي 61" الموضوعة بتصرّف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي موجودة حالياً في قاعدة إنجرليك التركية على بعد 70 ميلاً من الحدود السورية والتي كانت محط قلق كبير بسبب قرب موقع القاعدة من مناطق سيطر عليها تنظيم داعش في العام 2016 ما أدى حينها إلى إخلاء أفراد عائلات العسكريين المتواجدين هناك.

روسيا اليوم

البيت الأبيض يتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني واسع

اتهم البيت الأبيض روسيا ​​بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني "نوتبيتيا" NotPetya، الذي تسبّب العام الماضي بشلل الكمبيوترات الحكومية والشركات في أوكرانيا قبل أن ينتشر في أنحاء العالم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الهجوم الذي وقع في حزيران الماضي "انتشر في جميع أنحاء العالم، ما تسبب بأضرار بقيمة مليارات الدولارات في أوروبا وآسيا والأميركيتين". وزعم البيان الأمريكي "أن الهجوم جزء من جهود الكرملين المستمرة لزعزعة استقرار أوكرانيا ويظهر بوضوح أكبر تورّط روسيا في الصراع الدائر" هناك.