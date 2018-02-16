الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري في مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأميركي: أكدت حق لبنان في استكشاف مواردنا في مياهنا الاقليمية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في السراي الحكومي، "ان الديموقراطية ستتمثل بالإنتخابات القادمة". وقال: "أبلغت تيلرسون أننا ملتزمون بالنأي بالنفس ونريد أفضل العلاقات مع الدول العربية". وأضاف أن القطاع المصرفي متين ويمثل ركناً أساسياً لاقتصادنا ومتمسك بالقوانين الدولية".

وكالة أنباء الإمارات - وام

العاهل الأردني وبوتين يبحثان الملف السوري وقضايا الشرق الأوسط

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية فضلاً عن القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية بما في ذلك الملف السوري وقضايا الشرق الأوسط.

وكالة الأناضول

رئيس أذربيجان: توقيع مشروع "تاناب" مع تركيا حدث تاريخي

قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن توقيع بلاده مع تركيا عام 2012 اتفاقية مشروع "تاناب" لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا مروراً بالأراضي التركية، كان حدثاً تاريخياً. جاء ذلك في كلمة ألقاها علييف بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في العاصمة باكو.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

روسيا وكازاخستان تبحثان التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا

بحث سفير كازاخستان لدى روسيا إيمانغالي تاسماغامبيتوف مع سفير روسيا في أستانا ألكسي بورودافكين التحضير للجولة التاسعة من اجتماع أستانا حول سورية والتي ستجري بعد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي الشهر المقبل. وذكرت سفارة كازاخستان في موسكو في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الرئيسية للتعاون الثنائي بشأن الفعاليات التي ستقام في كازاخستان هذا العام.

وكالة فرنس برس

الاوروبيون يطمئنون الاميركيين بشأن برامجهم للدفاع المشترك

سعى الأوروبيون إلى طمأنة شريكهم الأميركي من خلال التعهد بعدم حرمان الحلف الأطلسي من قدراتهم العسكرية وزيادة مساهماتهم في الدفاع الجماعي، وذلك أثناء اجتماع تمهيدي لقمة الحلف في تموز 2018. وأقر الحلفاء الأوروبيون أن "الدفاع المشترك مهمة يختص بها الحلف الأطلسي".