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تحديان في المرحلة الطالعة:

الأول إسرائيلي في معركة الغاز البحري.

الثاني ديمقراطي في معركة الانتخابات النيابية. ويتحرّك الدبلوماسي الأميركي دايفيد ساترفيلد في القدس المحتلة ناقلاً الجواب اللبناني على اقتراحات ريكس تيلرسون وزير الخارجية في اعتماد تحقيق هوف، في وقت أكّدت المراجع اللبنانية أن ترسيم الحدود البحرية لا يتم إلا من طريق اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة.

المنار

حفظنا الوصية، فإسرائيل سقطت، وموقفنا لا زال سلاحاً، وآلاف الرضوان يرسمون معالم القضية. ومن الأرض الصلبة رسم القائد الخطوط البحرية، ولامس تلك الجوية، وأعلن ألاّ مساومة مع أحد على أي من الحقوق الوطنية.

في ذكرى القادة الشهداء، أطل قائد المقاومة السيد حسن نصر الله بمعادلاته التاريخية: نحن أقوياء، ويجب أن نفاوض كأقوياء، وعلى الدولة ومعها الشعب أن يتعاملوا مع هذه الحقيقة التي يعرفها الإسرائيلي جيداً.

nbn

صحيح أن ريكس تيلرسون ترك لبنان إثر زيارة قصيرة ومثيرة، لكن ملائكته ظلّت حاضرة لمتابعة الأفكار الأميركية الخاصة بالملف الحدودي البري والبحري بين لبنان وإسرائيل. ديفيد ساترفلد الذي يتولّى هذا الملف، جال به اليوم على عين التينة وبيت الوسط ووزارة الخارجية. الرئيس نبيه بري الذي استمع إلى مقترحاته أصرّ على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة من تفاهم نيسان، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الخط الأزرق.

mtv

لليوم الثاني على التوالي الولايات المتحدة الأميركية في قلب المشهد اللبناني. أمس كان يوم وزير الخارجية الأميركي، فيما الوهج انتقل اليوم إلى نائب مساعده لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد. هذا في الشكل، في المضمون ملف النفط والغاز محور المباحثات في ظل كلام أميركي قاسٍ فحواه تقاسم المنطقة المتنازع عليها بنسبة 60% للبنان و40% لإسرائيل، وهو طرح قديم جديد يُعرف باسم "طرح هوف"، الطرح الأميركي جوبه بموقف لبناني رافض موحّد، ما سيحمل ساترفيلد على التوجّه إلى إسرائيل لإبلاغها الموقف اللبناني، فيُبنى عندها على الشيء مقتضاه.

NTV

معلومات الجديد أكّدت أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بدأ مهمة أوروبية لإثبات حق لبنان في نفطه وغازه، فتوجّه إلى روما ثم ميونخ.

المستقبل

ثروة لبنان النفطية لا تزال في قلب الصراع بين لبنان وإسرائيل، وفي صدارة الاهتمامات، في ظل التحرّك الأميركي سعياً إلى إيجاد حل. فالمحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في بيروت، أتبعت اليوم بجولة لمساعده دايفيد ساترفيلد شملت عين التينة والسراي ووزارة الخارجية. وقد سمع ساترفيلد إصراراً على وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

OTV

كأن زيارة تيلرسون إلى بيروت لم تنته، لا في مضمونها ولا حتى في شكلها.

ففي المضمون، كان لافتاً ما كشفه أمين عام حزب الله في خطابه اليوم، من أن الأميركي عرض على لبنان التفاوض على النقاط البرية المتنازع عليها، مقابل تخلي لبنان عن نقاط النزاع البحري. وهو ما رد عليه السيد نصرالله بدعوة مسؤولي الدولة اللبنانية إلى تهديد الإسرائيليين والأميركيين بقوة حزب الله، مؤكداً أن حزبه قادر على تنفيذ أي قرار في غضون ساعات.

LBC

في ثلاثة أيام، القضاء انتصر للإعلام في وجه من يحاول طمس الإعلام، وهو اليوم في مواجهة أربعة أطراف: القضاء والإعلام ونقابة أصحاب المستشفيات ونقابة الأطباء، فمن أين المفر؟

الميادين

أعلن قائد أسطول بحر الشمال الروسي الأدميرال فلاديمير كوروليف، أنّ "القوات البحرية نفّذت خلال العملية العسكرية في ​سوريا​ ضدّ التنظيم الإرهابي "داعش" أكثر من 400 طلعة جوية، فضلًا عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ "كروز" وإصابة أكثر من 1250 هدفاً".

الجزيرة

أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه لم يكن على علم بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله للمسجد الأقصى في القدس الشرقية.

العربية

أكّدت المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا و​المحيط الهادئ​ سوزن تورنتون، أن "بلادها عازمة على نزع السلاح النووي من ​كوريا الشمالية​ بكل الوسائل المتاحة".