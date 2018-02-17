الأخبار/ داود رمال

تناول ما قاله وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في لقاءاته في بيروت، وإشارته إلى أن الاقتراح القائم حول ترسيم الخط البحري يعطي مكاسب للبنان قد لا تكون مضمونة في حالات أخرى. ولفت إلى أن تيلرسون أكّد دعم الجيش اللبناني لأنه القوة الأمنية الشرعية الوحيدة لحماية لبنان وأثبت جدارته وكفاءته، وعلينا أن نقف إلى جانبه وتوفير المعدات والخبرات اللازمة له، وسنطلب من الدول المانحة المساهمة بدعم الجيش.

الديار/ غالب أبو زينب

رأى أنه في إطار بناء دولة، فإن حزب الله والتيار الوطني الحر مدعوّان إلى خوض هذا الغمار بناءً على ما تم إنجازه من عوامل قوة واستقرار من خلال بنود ورقة التفاهم، لتشكيل رؤية متكاملة حول خط بناء الدولة والتنمية.

الديار / حنا أيوب

دعا الدولة البنانية حكومة ومؤسسات إلى أن تتعاطى مع المواقف الأميركية الدولية المتعلّقة بالحدود البحرية للبنان وثروته النفطية من منطلق القوي وليس الضعيف تماماً.

اللواء/ انطوان الأسمر

أشار إلى متابعة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مفاعيل زيارة تيلرسون. ولفت إلى أن تغيّر خطاب تيلرسون بين عمّان وبيروت في شأن حزب الله شغل الأوساط الدبلوماسية، قبل أن يتدخل فريق الأمن القومي الأميركي لتصويب الموقف.