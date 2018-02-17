الوكالة الوطنية للإعلام

بري للوفد الأميركي: لترسيم الحدود عبر اللجنة الثلاثية وطرحكم غير مقبول

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير دايفيد ساترفيلد والسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد. وجرى عرض للتطوّرات الراهنة وموضوع المنطقة الخاصة للبنان والحدود البحرية.

وكالة أنباء الإمارات - وام

سيريل رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجنوب أفريقيا

أدّى سيريل رامافوسا اليمين الدستورية كرئيس لجنوب أفريقيا بعد يوم واحد من استقالة جايكوب زوما تحت ضغط من حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم. وتعهّد رامافوسا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس بالإضافة لترؤسه حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم، بمحاربة الفساد والمحسوبية اللذين شوّها فترتَي رئاسة سلفه زوما.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تقترح على أميركا انتشاراً عسكرياً مشتركاً في سوريا

اقترحت تركيا نشر قوات مشتركة مع الولايات المتحدة في سوريا، فيما تحاول الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي إنقاذ العلاقات الاستراتيجية التي كانت تتدهور بسرعة والتي أقرّت واشنطن بأنها وصلت إلى "مرحلة حرجة".

وكالة فرنس برس

باريس وبرلين تشددان على ضرورة ان تتولى أوروبا أمنها في تحدٍ لواشنطن

أكّدت فرنسا وألمانيا ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على ضمان أمنها بنفسها، مع تشديد وزيرتي الدفاع في البلدين على أهمية اتفاق دفاعي أوروبي يثير امتعاض واشنطن. وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرتها الألمانية أورسولا فون دير ليين في كلمتيهما الافتتاحية أثناء مؤتمر سنوي حول الأمن في ميونخ، إن خطة الدفاع الأوروبية لا تشكّل تهديداً لحلف شمال الأطلسي.

وكالة أنباء شينخوا

اختتام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق بجمع 30 مليار دولار

اختُتمت أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق مع جمع 30 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار المناطق المحرّرة من الإرهاب والمناطق المحتاجة إلى المساعدات. وأعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري لمؤتمر إعادة إعمار العراق، أنه تم التعهّد بتقديم 30 مليار دولار أميركي خلال المؤتمر.