TL

يدور في المحافل السياسية كلام على إن إعلانات الترشيحات الانتخابية، ستكتمل في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وإن حكومات دول إقليمية حددت للقوى السياسية اللبنانية، فترة أسبوع للانتهاء من إعلان الترشيحات، تمهيداً إلى اعلان للوائح قبل النصف الثاني من آذار المقبل.

المنار

عند الحدود المرسومة بخطاب تاريخي، يقف بكل شجاعة الوطن اللبناني، حيث صدى كلام الأمين العام لـ"حزب الله" يسمع جيداً في أروقة الإسرائيليين، ومن يجول في منطقتنا من زوار أميركيين.

خطاب رسم في الاستراتيجيا أبعد من خطوط البحر والبر، ليكتب في مستقبل لبنان عن محطة من العز الإضافي في سجل النزال مع العدو الصهيوني.

nbn

ديفيد ساترفيلد ضائع اليوم، وأخباره مقطوعة، هل ما يزال في لبنان؟، الثابت أنه أنجز محادثاته النفطية مع اللبنانيين. والثابت أيضاً أنهم رفعوا البطاقة الحمراء بوجه الطرح الأميركي المعروف بـ"خط هوف"، الذي يقوم على تقاسم المنطقة النفطية التي تتطاول عليها إسرائيل، بحيث تعطى الأخيرة أربعين بالمئة منها مقابل ستين بالمئة للبنان.

mtv

غادر المبعوث ساترفيلد حاملاً موقفاً لبنانياً ثابتاً، يرفض التفاوض على أي شبر من البلوك رقم 9. والمتوقع الآن أمران: إما أن يعود ساترفيلد بقبول إسرائيلي بالشروط اللبنانية، مقرون بعرض أميركي للوساطة، من أجل ترسيم علمي وواضح لخط أزرق بحري. أو يغادر الديبلوماسي الأميركي إلى واشنطن تاركاً الأزمة تتفاعل على غير هدى.

NTV

تبضع الأمن تحليلات من مؤتمر ميونيخ، أقلها متحيز وأرفعها غبي، فالمؤتمرون المجتمعون تحت غطاء دولي وبرعاية الأمم المتحدة، هم مسؤولون يمثلون المرجعيات الأمنية في العالم، غير أن مواقفهم لم تعكس مواقعهم.

المستقبل

ثلاثة أسابيع تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في السادس من أيار. وقد بلغ عدد المرشحين حتى الأمس 48، على ان يشهد الأسبوع الطالع المزيد من الترشيحات، بعدما أعلنت قوى سياسية عديدة انها ستكشف عن أسماء مرشحيها خلال أسبوع. والأرجح أن يصل إلى المئات، عدد المرشحين النهائي.

OTV

استفاق الغرب على لبنان، واندفعت واشنطن باتجاهه بعد تطورين مفصليين: النزوح السوري والتنقيب عن النفط. ظل لبنان ولسنوات طويلة، مستثنى من أي جولة شرق أوسطية يقوم بها وزير خارجية أميركي، أو أي مسؤول أميركي رفيع- باستثناء زيارة خاطفة لجون كيري في 2014- وبات لبنان عملياً خارج الأجندة الأميركية.

LBC

ما سوقه ساترفيلد وتيلرسون، كان جربه فريديك هوف عام 2012 بطرح تقسيم البلوك تسعة، وبعده وصل إلى لبنان موفد روسي من شركة "نوفاتيك" الحائزة الحاصل النفطي والشريكة اليوم مع "توتال" الفرنسية و"آني" الإيطالية في التلزيم.

الميادين

أكد المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد خسرو عروج، أن أميركا​ لا تسعى للحرب العسكرية ضد ​إيران​ بل للحصار الاقتصادي والعلمي والسياسي.

الجزيرة

لفت رئيس الوزراء التركي ​بن علي يلدريم​ إلى أن هناك دول كثيرة دخلت إلى ​سوريا​ لمكافحة الإرهاب​ دون أخذ إذن من أحد ولكننا لدينا حدود مع سوريا ولدينا قوانين متفق عليها في حلف ​الناتو​ ولدينا حق قانوني في الدفاع عن حدودنا.

العربية

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، أن رفع العقوبات تدريجياً عن ​موسكو​ يمكن أن يبدأ بعد دخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى دونباس.