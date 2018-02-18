الديار/ ابتسام شديد

الدقائق القليلة التي سبقت دخول وزير الخارجية جبران باسيل ومن بعده رئيس الجمهورية ميشال عون لمصافحة وزير الخارجية الأميركي مرت وفق أوساط رفيعة المستوى ثقيلة وتشبه دهراً على الوزير الأميركي المعروف بدبلوماسيته وقدرته على تدوير الزوايا، ولكن هذه الميزات لم تخف وفق الأوساط معالم الارتباك التي سادت بين الحضور في اللقاء في تلك اللحظات وبقيت دون تفسير حتى الآن للمجتمعين في بعبدا في حضرة الوزير تيلرسون ومن الوفد اللبناني الذي شارك في المحادثات والوفد الأميركي.

الديار/ دوللي بشعلاني

تجري التحضيرات على قدم وساق لدعم لبنان في الخارج عبر ثلاثة مؤتمرات دولية منتظرة في كل من روما وباريس وبروكسل انطلاقاً من حرص المجتمع الدولي على أمن واستقرار لبنان، ودعم مؤسساته الدستورية والمؤسسة العسكرية المعنية بالدرجة الأولى بمكافحة الإرهاب، وكشفت أوساط ديبلوماسية أوروبية موثوقة في هذا السياق أن الحكومة الإيطالية وجهت الدعوات على مستوى الوزراء (وزراء الخارجية أو الدفاع) إلى 40 بلداً و 3 منظمات هي الأمم المتحدة ( ومن ضمنها قوات "اليونيفيل") والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للمشاركة في مؤتمر "روما 2" الذي تقرر عقده في العاصمة الإيطالية في 15 آذار المقبل، وذلك قبل نحو شهر من انعقاده.