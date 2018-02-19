الحياة

12 /2/ 2018

شبكات التواصل تسبب الإكتئاب؟

لاحظ الطبيب البريطاني رانغان تشاترجي من الأدلة على وجود صلة بين اعتلال الصحة النفسية لدى الأطفال وبين استخدامهم وسائل التواصل الإجتماعي. وأحيل فتى، يبلغ 16 سنة، إلى هذا الطبيب بعدما جرح جسده وانتهى به الحال في غرفة الطوارئ في المستشفى. وقال:" فكرت في البداية أن أخضعه لبعض مضادات الإكتئاب، لكنني تحدثت معه، واتضح أن استخدامه وسائل التواصل الإجتماعي كان له أثر سلبي في صحته".

12 /2/ 2018

جهاز جديد في تشيلي للبحث عن كواكب مشابهة للأرض

يبدأ في تشرين الأول المقبل، العمل بجهاز علمي جديد في تشيلي مخصص للبحث بدقة عالية عن كواكب مشابهة للأرض. ويتوقع أن يشكل هذا الجهاز لقياس الطيف الضوئي المسمى إسبرسو أداة لا غنى عنها للعلماء الذين يمسحون الفضاء بحثاً عن أي أثر لحياة خارج الأرض. سيبدأ هذا الجهاز عمله في الخريف المقبل من صحراء أتاكاما في شمال تشيلي، على بعد 1200 كيلومتر شمال العاصمة، وهو موقع تتركز فيه من خاصيات مساعدة، منها جفاف الجو ووضوح السماء. ويتوقع أن تضم تشيلي 70 في المئة من أجهزة رصد الفضاء في العالم، بحلول العام 2020. والجهاز الجديد يبدو وكأنه علبة سوداء بسيطة، لكنه قادر على جمع كلّ الضوء الملتقط من نجم ما بواسطة التلسكوبات.

الشرق الأوسط

15 /2 /2018

العلماء يكتشفون سر "المومياء الصارخة"

أثارت المومياء المحنطة بطريقة غير معتادة حيرة العلماء منذ اكتشافها في مصر عام1886، لكنهم الآن يعتقدون أنهم يعرفون الإجابة. و كانت المومياء قد اكشفت في المعابد الجنائزية بالدير البحري، و قد حنطت بطريقة غير معهودة، حيث عثر على الجثمان ملفوفاً بجلدة شاة، و هو ما يعني في عرف المصريين القدماء أنه لم يكن طاهراً. وبعد نحو 140 عاماً من التخمين، يعتقد العلماء الآن أن المومياء تعود لإبن الملك رمسيس الثالث الذي خطط لقتل والده، واكتشفت المكيدة، وأعدم شنقاً. و تعرض المومياء حالياً بالمتحف المصري بالقاهرة للمرة الأولى. وتعتقد وزارة الآثار أن العلامات الغائرة حول رقبة المومياء تظهر أنه على الأرجح قد أعدم شنقاً. وقد أظهرت أشعة "سي تي" كسراً في رقبة المومياء، بالإضافة إلى بتر إصبع قدمه الكبير.

16 /2/ 2018

أعراض قد تشير إلى وجود مشكلة في القلب

عند ظهور أي من الأعراض التالية دون سبب واضح، ينبغي الإنتباه وإبلاغ الطبيب بها:

*الإرهاق: قد يكون في بعض الأحيان مؤشراً يدل على وجود قصور في القلب، أي عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل جيد، أو مرض في الشرايين التاجية.

*ألم غير مبرر: يؤدي عدم وصول الدم إلى عضلة القلب، الذي يحدث في مرض الشريان التاجي، إلى شعور بألم شديد في الصدر عند بذل مجهود أكبر. مع ذلك لا يحدث الشعور بهذا الألم دائماً في الصدر، فأحياناً يكون في الكتفين أو الذراعين، أو الظهر، أو الفك، أو البطن.

*تورم القدمين أو الكاحلين: قد يشير تورم الرجل أو الكاحل أو القدم على نحو يشكل فجوة إذا ضغطت على المنطقة المتورمة، إلى وجود قصور في القلب.

*خفقان القلب: يشير مصطلح " خفقان القلب" إلى عدم انتظم ضربات القلب، أو سرعة إيقاعها.

صدى البلد

15 /2/ 2018

تطوير خشب "خارق" مضاد للرصاص

ابتكر العلماء طريقة تجعل الخشب اقوى بنحو 12 مرة من صلابته الطبيعية، في محاولة لاستبدال الصلب ببديل أرخص وأخف وزناً وأكثر تجدداً. ويقول العلماء أنه يمكن استخدام هذه المواد القوية، القادرة على التصدي للرصاص، في السيارات والطائرات والمباني، وحتى دروع الأجسام. وبهذا الصدد، قال الباحث الرئيس، ليانغيبنغ هو: "قد يصبح الخشب المطور منافساً للصلب أو حتى سبائك التيتانيوم، فهو قوي جداً ودائم، ومماثل لألياف الكربون وأقل تكلفة بكثير".