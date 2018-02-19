TL

قال وزير الطاقة والمياه إن الكهرباء على بعد قرار حكومي، وقال وزير الإعلام إن "تلفزيون لبنان" على بعد قرار حكومي.

العبرة ليست في توارد أفكار الوزيرين لدرجة حرفية التعبير، ولكن العبرة في استعصاء هذين الملفين على الحلول.

المنار

انتخابياً، انطلاقة كبيرة على خط إعلان المرشحين، يفتتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر غد الاثنين، وعند السادسة والربع مساء الاثنين أيضاً، يطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عبر شاشة "المنار"، لإعلان أسماء مرشحي الحزب إلى الاستحقاق الوطني.

nbn

إلى الاستحقاق الانتخابي النيابي در. المشهد يجنح نحو المزيد من التبلور، انطلاقاً من الكشف عن مرشحي الكتل السياسية الكبرى، على مسافة حوالى سبعين يوماً من موعد السادس من أيار.

mtv

الأسبوع الطالع يتميز بانشغالين أساسيين، الجلسة الحكومية المخصصة غداً للموازنة والاهتمام الحكومي بالوضع المالي والاقتصادي، الذي سببه عاملان: الأول مرور الوقت وضرورة وضع موازنة العام 2018 على نار حامية، والثاني الاستعداد ولو نظرياً لمؤتمر باريس الذي بات يعرف بمؤتمر سيدر والمخصص لدعم لبنان، فلبنان لن يحقق من المؤتمر المذكور النتائج المنشودة منه، إلا إذا تقدم خطوات في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وإلا إذا وضعها موضع تنفيذ. فهل تتمكن الحكومة من إحداث خرق في هذا الجدار المنيع، أم يفوّت لبنان على نفسه مرة جديدة فرصة الاستفادة من الدعم الدولي؟

NTV

في جلسة الغد، سوف يطلب إلى الوزراء ضرورة شد الأحزمة والاستعداد للتقشف، وإجراء تنزيلات ورقابة على مصروف وزاراتهم، لا سيما أنهم دخلوا الزمن الانتخابي الذي سيعدّ أي مشروع فيه بمثابة الرشوة. لكن مضمون أرقام الموازنة، يشير بوضوح إلى أموال تصرف على الرواتب، وهدر الكهرباء الذي يلامس ملياري دولار، ولا يتبقى للوزارات المتصلة بهموم الناس ومعيشتهم وصحتهم وتربيتهم سوى أقل من 15 في المئة من الموازنة، وهذا ما سيجري "التشاطر عليه" غداً، والانقضاض على اللحم الحي بعدما أخذت الصفقات الكبرى طريقها إلى التنفيذ.

المستقبل

تحديات إنجاز موازنة العام 2018 والعد العكسي لإعلان الترشيحات للانتخابات، تواجه اللبنانيين بدءاً من الغد، من دون أن تغيب عن البال أولوية تحصين الوحدة الداخلية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية بالنفط والغاز، بعد أسبوع من الحراك الأميركي المتصل بهذه القضية.

فاقتصادياً، مجلس الوزراء ينطلق غداً في جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة، في ظل الإصرار على إحداث الإصلاحات الضرورية وضبط مزاريب الهدر، تحضيراً للمؤتمرات التي من شأنها مساعدة لبنان على النهوض وفي مقدمها مؤتمر سيدر 1 في باريس.

OTV

ملفان سيطغيان في الأيام المقبلة على ما عداهما، الملف الانتخابي، والملف المالي. في الأول، تكر سبحة الترشيحات الفردية والحزبية، ومن محطاتها الإطلالتان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غداً، بينما حل الوزير جبران باسيل اليوم في زحلة، علماً أن التحالفات واللوائح تبقى متأخرة حتى النصف الثاني من آذار.

LBC

فيما السلطتان التشريعية والتنفيذية غارقتان في الانتخابات النيابية، تجييشاً وجولات وإطلاق ماكينات وإعلان مرشحين، لا يعرف كيف ستجد هاتان السلطتان الوقت الكافي لإنجاز ما هو مطلوب، سواء لجهة الموازنة أو لجهة الملفات الحيوية التي يرزح تحتها المواطن.

الميادين

دمشق تراقب لهجة التصعيد الأميركية ضدها في ظل انتشار القواعد الأميركية شرق الفرات وفي التنف على الحدود العراقية، فيما تدعو قوى سياسية داخلية لجبهة موحدة للحفاظ على وحدة البلاد.

الجزيرة

انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، الثورات العربية التي اندلعت عام 2011 ووصفها بالكارثة، كما شهد المؤتمر تراشقاً كلامياً بين أبو الغيط ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

العربية

دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في تصريحات للقناة، إلى اتخاذ خطوات فعالة وقوية لمنع إيران من زعزعة استقرار المنطقة، واصفاً إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.