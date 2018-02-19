النهار/ إميل خوري

أشار إلى أن المنطقة أمام ثلاثة خيارات، العودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، أو المحافظة على وضع "الستاتيكو" إذا لم يحصل اتفاق على العودة إلى طاولة المفاوضات، أو أن يواجه العرب والفلسطينيون إسرائيل بالحرب بعد أن يكونوا قد قطعوا الأمل من تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة بالمفاوضات.

النهار/ روزانا بو منصف

تحدثت عن المعادلات القلقة في ملف النفط وغيره. وقالت تبرز التساؤلات الكبيرة عن قدرة رئيس الحكومة سعد الحريري وفرنسا الداعمة في المؤتمرات التي ستعقد قريباً في الحصول على دعم المستثمرين الدوليين والخارجيين.

الجمهورية / جوني منير

قال إن الضغوط الأميركية ستتصاعد على لبنان، وستطلب الدبلوماسية الأميركية فتح جبهة ضغط لبنانية داخلية، لكن واشنطن تدرك أن لهذه الضغوط حدود لا يجب تجاوزها وهي عدم الوصول إلى الانفجار، وبالتالي تعريض الاستقرار للخطر.

الجمهورية / نبيل هيثم

أشار إلى انتهاء جولة من الاشتباك النفطي وستبدأ جولة أخرى، وقال إن إسرائيل وعبر أميركا حاولت أن تعرض على لبنان قواعد بحرية نفطية جديدة تأخذ منه ولا تعطيه بل تربكه داخلياً وتحرجه، ويبدو أن هذه المحاولة قد فشلت حالياً، إلا أن ذلك لا يعني أن إسرائيل لن تكرر هذه المحاولة في المستقبل. ودعا إلى التحسب من لجوء الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على لبنان لحمله على تقديم تنازلات بحرية تترجم الطرح الأميركي الذي حملوه إلى لبنان قبل أيام.