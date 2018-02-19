THE NEW YOURK TIMES

كيف وصلت أزمة الهجرة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي إلى شوارع بروكسل

تزايدت مؤخراً أعداد المهاجرين في شوارع بروكسل، حول محطات القطار والساحات العامة والمتنزهات وأغلبهم من ‏الجنسية السودانية. هذا الحضور يعكس المرحلة الأحدث في أزمة هجرة كان لها أثر على السياسة في البلدان الأوروبية ‏الواحد تلو الآخر. هذه الأزمة ستواجهها حكومة يمين الوسط البلجيكية التي تعاني حالياً للتوفيق بين واجباتها الإنسانية ‏وكلامها القاسي، إنما الضروري حول كبح الهجرة والتصميم على تجنّب بروز مخيمات كبيرة للّاجئين في العاصمة. ‏وبالرغم من أن عدداً قليلاً من المهاجرين السودانيين يعتزمون البقاء وأغلبيتهم يسعون إلى التوجه إلى المملكة المتحدة إلا ‏أن مشكلة إيوائهم بدأت تشكّل مشكلة.‏ ويُلزم القانون الأوروبي المهاجرين بضرورة تقديم طلب لجوء أو إقامة في أول بلد يصلون إليه، ليتم توزيعهم في ‏وقت لاحق على البلدان الأوروبية.‏

The Guardian

ترامب أمام دعوات تطالبه بالتحرّك ضد روسيا بعد الاتهامات التي وجّهها مولر

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوات متزايدة يوم الأحد للتحرّك ضد روسيا بعد أن كشف المحقق الخاص عن الاتهامات التي سيوجّهها ضد 13 شخصية روسية و3 شركات بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016 للمساعدة في انتخاب رئيس جمهوري. وحاول ترامب تحوير الاتهامات ليعتبرها نصراً شخصياً له زاعماً أنها تثبت أن حملته لم تتآمر مع قوة أجنبية وبأن التدخل ‏الروسي لم يكن له تأثير مباشر على النتيجة، من دون أن يعبّر عن اهتمامه في الأدلة المفصّلة التي تضمّنتها الاتهامات والتي ‏أفادت أن المتهمين استهدفوا الديمقراطية الأميركية عبر التدخل بواسطة الإنترنت في الانتخابات منذ العام 2014.‏ ولجأ ترامب إلى تويتر يوم الأحد مجدداً لانتقاد التحقيقات الجارية، ولكنه واجه في المقابل جوقة متعاظمة من النواب ‏الديمقراطيين والمسؤولين الاستخباراتيين السابقين الذين حذروا من أن ترامب لم يفعل شيئاً لحماية الانتخابات المقبلة من ‏التدخلات الروسية.‏

روسيا اليوم

مشاريع مشتركة بين "غازبروم نفط" و"أرامكو" صيف 2018

قال رئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف، اليوم الجمعة، إن شركته ستعلن مع شركة النفط السعودية "أرامكو" في النصف الأول من العام الجاري عن مشاريع ستعمل الشركتان على تنفيذها معاً. وقال رئيس شركة "غازبروم نفط"، وهي الذراع النفطية لعملاق الغاز "غازبروم"، إن الطرفين توصّلا إلى خارطة طريق لدراسة مجموعة من المسائل التقنية، ستحدّد الشركتان بنتيجتها المشاريع، التي سيتم العمل على تنفيذها.