الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل التقى الجراح والميس: البقاع نموذج عن لبنان المتنوع والقائم على التلاقي والحوار

تابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته إلى زحلة والبقاع، فوصل إلى أزهر البقاع في مجدل عنجر حيث كان في استقباله مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ووزير الإتصالات جمال الجراح وحشد من فاعليات المنطقة ورؤساء البلديات. وقد قال باسيل: "أنها الزيارة الأولى لهذه الدار وأردنا أن نخصص المفتي بزيارة لأن صاحب هذه الدار لديه مكانة ثقلية وإمكانية ثقافية كبيرة رأيناها وسمعناها في كلمته"، معتبرا "أن منطقة البقاع هي نموذج عن لبنان المتنوع والقائم على التلاقي والحوار.

وكالة الأناضول

جاويش أوغلو: اتفقنا خلال زيارة تيلرسون على آليتين لحل القضايا العالقة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه تم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة لنظيره الأمريكي ريكس تليرسون لتركيا، على إنشاء آليتين تعملان على تناول الموضوعات التي تسبب خلافات بين البلدين. وأوضح جاويش أوغلو أن إحدى الآليتين ستعمل على المسائل الثنائية بين البلدين.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

مجلس الوزراء يكلف عدة وزارات متابعة تنفيذ خطة إعادة إقلاع المشاريع الاستثمارية المتوقفة في القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة

كلف مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والأشغال العامة والإسكان متابعة تنفيذ الخطة الحكومية الرامية لإعادة إقلاع جميع المشاريع الاستثمارية "الخدمية والاقتصادية والسياحية" المتعثرة والمتوقفة التابعة للقطاع الخاص في المحافظات وتقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على تنشيط هذه المشاريع لتسهم في العملية التنموية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي

أكد وزير الداخلية غالب الزعبي، أن هناك توجيهات ملكية مباشرة للحكومة لمد جسور التعاون الفعال مع العراق الشقيق بكافة المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية والسير إلى أبعد مدى في ذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى استقبال الوزير الزعبي اليوم، نظيره العراقي قاسم الاعرجي والوفد المرافق. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى الكثير من القواسم المشتركة والتاريخية التي تربطهما.

وكالة فرنس برس

ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتقصير في منع حادث إطلاق النار بفلوريدا

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بالتقصير في منع وقوع حادث إطلاق النار في مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا معتبراً أن الشرطة الاتحادية تمضي في المقابل "وقتاً طويلاً" في التحقيق حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد إعلان القاعدة العسكرية...زيارة رسمية تركية إلى الصومال

يجري هاكان جاويش أوغلو، نائب رئيس الوزراء التركي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى والصومال. حيث يلتقي الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري. وكانت الحكومة الصومالية قررت نقل مساحة أرضية بالعاصمة مقديشو إلى القوات المسلحة، حيث تحولها دولة تركيا إلى قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الوطني.