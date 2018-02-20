الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يستقبل وزير المالية السويسري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفدرالي أولي ماورير. وتم خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

أخبار الخليج - البحرين

القائد العام يستعرض مع وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي‎ التنسيق المشترك

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة، وفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي (United States House Armed Services Committee) برئاسة Jennifer Thaxton-Bird. ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء بوفد لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، واستعرض القائد العام معهم علاقات التعاون والتنسيق المشترك القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً على مختلف الأصعدة.

الأنباء - الكويت

عون إلى بغداد ويريفان

غادر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى بغداد على رأس وفد وزاري وإداري ونيابي واستشاري تلبية لدعوة نظيره العراقي فؤاد معصوم على أن ينتقل من بغداد إلى ارمينيا تلبية لدعوة مماثلة وجهها إليه نظيره الأرميني سيرج سركيسيان خلال زيارته لبنان نهاية العام الماضي. وقالت مصادر مطلعة أن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في الزيارتين يضم وزراء الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل والصناعة حسين الحاج حسن والسياحة أواديس كيدانيان ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ورئيس حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان. وسيمضي عون 48 ساعة في العراق يلتقي خلالها نظيره العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب، ثم ينتقل إلى يريفان للقاء نظيره الأرميني ورئيسي مجلس النواب والحكومة والجالية اللبنانية

في أرمينيا.

الوطن - عمان

بحث التعاون بين وزارة الإسكان والاتحاد العربي للمساحة

تم بوزارة الإسكان بحث أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة والاتحاد العربي للمساحة وسبل تعزيزها. ففي هذا الإطار استقبل الشيخ سيف بن محمد الشيبي وزير الإسكان بمكتبه وفد من الاتحاد العربي للمساحة مؤلف من رئيس الاتحاد الدكتور سركيس فدعوس ومستشارة الاتحاد الدكتورة رفيف أحمد علي. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد العربي للمساحة ووزارة الإسكان ورفع مستوى مهنة الهندسة المساحية في السلطنة.