النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادرها تخوفها من أن تكون ورقة لبنان في التفاوض حول حقوق لبنان البحرية والغاز اللبناني قد تلقت ضربة قوية، بعدما أعلنت إسرائيل عن توقيع اتفاقات مدتها 15 سنة من أجل تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي. وعرضت لوجود جملة أمور تضعف أوراق لبنان التفاوضية في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، معتبرة أن موضوع استثمار لبنان النفط والغاز سيكون أكثر تعقيداً لما يتوقع.

الجمهورية/ جورج شاهين

سأل ماذا سيحصل لو وقعت بعض التقارير عن الوضع في لبنان في يد الدول المانحة؟ ولفت إلى المعلومات التي تتحدث عن حجم الفساد المستشري في الإدارة والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، عدا عن المشاريع الكبرى التي تتسم بالسطو على أموال القروض والهبات، والمال العام في الكهرباء والسدود والمياه والنفط والنفايات والتربية والزراعة ودوائر عدة، متمنياً ألّا تصبح هذه التقارير في جعبة الجهات المانحة لأنها ستتردد في تقديم أي مساعدات أو هبات مالية.

الديار/ بولا مراد

نقلت عن مصدر مقرب من تيار المستقبل قوله إن السيد حسن نصرالله كان ولأول مرة واضحاً تماماً بوضع أوراق قوته في تصرف الدولة، ويترك القرار باستهداف المنصات الإسرائيلية في البحر للمجلس الأعلى للدفاع.

المستقبل/ ثريا شاهين

أشارت إلى عدم وجود رغبة دولية في توريط لبنان بحرب إقليمية، معتبرة أن جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في المنطقة تؤشر إلى الاهتمام الذي تبديه الإدارة الحالية بدول المنطقة، كما أن روسيا تقف ضد حصول حرب بين إسرائيل وكل من إيران والنظام السوري.