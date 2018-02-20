الوكالة الوطنية للإعلام

الصراف من ميونخ: نحن أقوياء وقادرون على حماية بلدنا ولن نتنازل عن أي نقطة نفط

شارك وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الغربية، في طاولة نقاش أقيمت خلال مؤتمر الأمن في ميونخ، عن الصراع العربي - الإسرائيلي. ودعا الصراف للنظر إلى مشكلة الشرق الأوسط ككل، وقال: "إذا كان السلام العادل والشامل هو الهدف فما علينا إلا البدء بإيجاد حلول لكل النزاعات والقضايا، وأولها حل القضية المركزية، أي قضية فلسطين". وشدد على أن "القدس كانت وستبقى عاصمة لأربعة مليارات نسمة". وسلط الضوء على "معاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ سبعين عاما والوضع الإنساني المأسوي الذي يعيشه هؤلاء".

وكالة الأناضول

لافروف: "السيل التركي" يعزز فرص تغذية البلقان بالغاز الروسي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إن مشروع "السيل التركي" الاستراتيجي لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، يعزز من فرص وصول الغاز الروسي إلى دول البلقان. ونقلت قناة روسيا اليوم عن لافروف قوله، في حديث لوكالة صربية: "نسعى مع الأتراك لزيادة فرص حصول دول البلقان على الغاز الروسي، ولا نخفي ذلك". وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، بمدينة إسطنبول التركية (شمال غرب)، في تشرين الأول 2016.

وكالة فرنس برس

17 قتيلاً اثر انهيار مكب نفايات في موزمبيق

قتل 17 شخصاً على الأقل اثر انهيار مكب نفايات في حي فقير في مابوتو عاصمة موزمبيق ما أدى إلى تدمير عدة منازل، كما أعلنت هيئة الطوارئ في هذا البلد الواقع في شرق افريقيا. ويسود اعتقاد أن الأمطار الغزيرة تسببت في انزلاق المكب وانهياره فوق أكواخ السكان الفقراء الذين كانوا نياماً حين وقع الحادث مساء الأحد.

وكالة أنباء شينخوا

لسبعة أعوام متتالية ...الصين تتصدر دول العالم في طلبات براءات الاختراع

تتصدر الصين دول العالم في عدد طلبات براءات الاختراع منذ سبعة أعوام متتالية، بحسب ما ذكر وان قانغ، رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا. وحصل البر الرئيسي الصيني على نحو 1.36 مليون براءة اختراع حتى نهاية 2017، ما يشير في المتوسط إلى 9.8 براءة اختراع لكل 10 آلاف شخص، وفقاً لمكتب الدولة للملكية الفكرية. وقال شن تشانغ يوي، مدير المكتب "نحتاج إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بغية تدعيم الابتكار وتحسين بيئة الأعمال".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف يؤكد الدور الفاعل لروسيا في تغيير الوضع الراهن بمنطقة الخليج الفارسي

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن سروره حيال إلقاء كلمته في مركز دراسات فالداي مؤكداً على الدور الفاعل لروسيا في تغيير الوضع الراهن بمنطقة الخليج الفارسي.