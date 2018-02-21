TL

زيارة ناجحة للعراق قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برز فيها:

مفاجأة للرئيس العراقي بالاحتفال بعيد ميلاد الرئيس عون.

دعوة الرئيس العراقي اللبنانيين إلى المساهمة في ورشة إعادة إعمار بلاده.

اعتبار المسيحيين في العراق الرئيس عون المدافع الأول عن مسيحيي الشرق.

التوافق على أهمية مواجهة الإرهاب بكل شدة.

المنار

من مؤتمر دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية والشرق الأوسط، كان كلام قائد الجيش العماد جوزاف عون لكل المتربصين بلبنان: "سنتصدى لأي اعتداء إسرائيلي على بلادنا مهما كلف الثمن، ومتمسكون بحقنا في استثمار جميع مواردنا"، أكد قائد الجيش.. كلام يرد ضمن السياق الوطني المثبت من رئيس البلاد الذي جدده اليوم في بغداد، الى رئيسي المجلس النيابي والحكومة فقائد المقاومة السيد حسن نصر الله الذي رسم الحدود للعنجهية الصهيونية، ووضع المعادلة عند الدولة اللبنانية.

nbn

بلاءات ثلاث يستقبل لبنان دايفيد ساترفيلد العائد من تل أبيب، لا تنازل عن الحقوق النفطية الكاملة، لا قبول بخط هوف لشفط ما يزيد عن 60% من ثروة لبنان، ولا قيمة لتهديدات أفيغدور ليبرمان بخسارة لبنان في حال لم يقبل بسرقته، فماذا في جعبة ساترفلد من طروحات؟

mtv

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد يعود غداً إلى لبنان ليضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء المحادثات التي أجراها في إسرائيل في ملف النزاع النفطي بين بيروت وتل أبيب، وفي شأن دبلوماسي آخر علم أن زيارة البابا فرنسيس للبنان لا تزال قائمة وأن كل ما تردد عن إمكان تأجيل الحبر الأعظم الزيارة لا يعبر عن الواقع والحقيقة، وهو ما أكدته أيضاً مصادر مقربة من بكركي إلى وكالة الأنباء المركزية.

NTV

قطع العراق قالب عيد ميلاد الرئيس ميشال عون ومعه قص شريط الاحتفال بأول دولتين في البقعة الملتهبة تهزمان الإرهاب، لبنان والعراق بلدان خرجا من الطوق الأسود وشكلا رسالة عن إرادة القتال والتحرير.

المستقبل

برزت اليوم زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد اليعقوب للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الشرعية اللبنانية المنبثقة من الدستور والطائف ودعم المؤسسات.

OTV

زيارة الرئيس ميشال عون إلى العراق شكلت التجسيد الحي لفلسفة الوطن اللبناني.

قال له الرسميون العراقيون: إننا حين قررنا إعادة بناء بلدنا، لم نجد نموذجاً إلا لبنان. وقال له المسيحيون العراقيون: أنت الضامن لوجودنا في الشرق.

LBC

بدأ تداخل المهل بين الاستحقاق الانتخابي والاستحقاقات المالية والدولية، في الاستحقاق الانتخابي تتلاحق الترشيحات وقد بلغت اليوم 74 مرشحاً، فيما ما زال هناك متسع من الوقت قرابة أسبوعين لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات ثم لإعطاء مهلة لسحب الترشيحات تمهيداً لإعلان اللوائح.

الميادين

جدّد وزير الخارجية القطرية الشيخ ​محمد بن عبد الرحمن آل ثاني​، "موقف بلاده الداعي للحلّ السياسي للأزمة، ووقوفها إلى جانب ​الشعب السوري​"، مشيراً إلى أنّه "لم يكن لدولة قطر أي دوافع لتغيير ​النظام السوري​، وحاولت وسعت أن يكون هناك حلّ للأزمة في بدايتها، ولم تكن هناك استجابة".

الجزيرة

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "​ميت رومني​، أعلن أنّه سيرشّح نفسه لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا الرائعة"، مشيراً إلى أنّ "رومني سيصبح خلفاً رائعاً وجديراً لعضو مجلس الشيوخ، أورين هاتش، وأنا أؤيّده تماماً".

العربية

أعلن السفير السعودي في ​روسيا​ رائد قريملي، أن "المفاوضات حول توريد ​صواريخ​ "إس -400" الروسية إلى ​السعودية​، بلغت مراحلها النهائية"، موضحاً أن "هناك مناقشات تفصيلية بين الجانبين بشأن الترتيبات النهائية، ونحن نناقش القضايا الفنية، خصوصاً في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعلوماتية".