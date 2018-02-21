النهار/ روزانا بو منصف

رأت وجود سباق بين المؤتمرات الدولية المرتقبة للبنان وبين الانتخابات النيابية، مبدية تخوفها ألا يحظى لبنان بالدعم الكافي أو الذي يحتاج إليه عبر هذه المؤتمرات، مشيرة إلى أن الاستعجال لإنجاز المؤتمرات قبل الانتخابات يثير علامات استفهام مقلقة.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى أن اتجاهين يتسارعان دوائر القرار لدى واشنطن والحلفاء الغربيين في ملف الانتخابات النيابية، الأول يتعلق بتشجيع خيار التمديد للمجلس النيابي مجدداً، لإعطاء فرصة جديدة لانتخابات أكثر توازناً، والثاني يقول بإجراء الانتخابات في موعدها.

الديار / ميشال نصر

نقل عن مرجع أمني سابق توقعه حصول عمل أمني كبير قد يطيح الانتخابات النيابية. وتساءل عمّا إذا سيؤدي تأجيل المؤتمرات الدولية إلى إلغائها، كاشفاً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤجل زيارته إلى لبنان إلى شهر نيسان لتأتي من ضمن جولة يعتزم القيام بها على عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أنه في الوقت الذي بدأ لبنان يعدّ العدة لخوض غمار الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل، فإنه يعمل على إحباط مخطط العدو الإسرائيلي القاضي بسرقة ثروته النفطية، كما أنه لن يزيح عن موقعه الذي أبلغه إلى وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون وسيكرر موقفه أمام السفير ساترفيلد، أن لا تنازل عن الحقوق النفطية ولا قبول بخط هوف لشفط ما يزيد عن ستين بالمئة من ثروة لبنان، ولا قيمة لتهديدات وزير دفاع العدو الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.