الوكالة الوطنية للإعلام

قمة لبنانية عراقية في بغداد

الرئيس عون: لبنان موحد إزاء التهديدات الإسرائيلية

توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونظيره العراقي محمد فؤاد معصوم على ضرورة "بذل جهود عربية ودولية مشتركة لمكافحة الإرهاب بطريقة فعالة ونهائية، ترتكز ليس فقط على القضاء على الإرهابيين بل أيضاً على مكافحة الأسباب والعوامل المسهلة لنشوء الفكر الإرهابي وتنظيماته". وإذ أشار الرئيس عون إلى أن "الأزمات التي مر بها العراق قد حالت دون تعزيز تعاوننا ودفعه قدماً"، أكد أن "مرحلة التعافي التي يعيشها هذا البلد الشقيق ستعيد العلاقات اللبنانية - العراقية إلى أفضل مستوياتها"، مشدداً على أن "لبنان يقف بقوة مع وحدة العراق، وضد كل المشاريع والنزعات التي تهدف إلى تهديد وحدة كيانه".

وكالة الأناضول

سيناتور أميركي: نتخذ خطوات لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

قال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي كريستوفر كونز، الثلاثاء، إن "إعلان القدس عاصمة لإسرائيل لا يعني إنهاء القضية، ونحن نتخذ مزيداً من الخطوات للمستقبل، من بينها أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين"، دون تفاصيل عن تلك الخطوات. حديث السيناتور الأميركي جاء خلال مؤتمر صحفي عقده وزميله ليندسي غراهام (جمهوري)، بالعاصمة عمان، على هامش زيارة يجريانها للمملكة بدأت أمس، ولم يعرف على الفور موعد مغادرتهما.

وكالة فرنس برس

مسؤول فنزويلي يقترح إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

اقترح مسؤول رفيع في الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا الثلاثاء، إجراء الانتخابات التشريعية قبل عامين من موعدها الأصلي، لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان المقبل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش المصري ينشر فيديو تأمين حقل "ظهر" في البحر المتوسط

نشرت صفحة المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، صوراً ومقطع فيديو بعنوان: "القوات البحرية تؤمن حقل ظهر والأهداف الحيوية والاستراتيجية في عمق المياه الاقتصادية المصرية".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

العثور على حطام الطائرة الإیرانیة المنكوبة

أعلن رئیس منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعیة الهلال الأحمر الإیراني مرتضى سلیمي، أنه تم العثور على مكان حطام الطائرة المنكوبة فی منطقة نوقل الجبلیة المغطاة بالثلوج.