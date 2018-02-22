TL

تحركات عدة ومواقف عديدة حول قضايا الساعة وأبرزها:

الرئيس عون في أرمينيا بعد العراق.

اجتماع لبناني - عراقي حول حقوق مالية للبنانيين أيام صدام حسين.

اجتماع في السرايا الحكومية حول موازنة العام الحالي.

إعلان حاكم مصرف لبنان عن قرب إطلاق العملة الرقمية.

ساترفيلد يبلغ الحكومة اللبنانية الجواب الإسرائيلي على المقترحات الأميركية بشأن الغاز اللبناني جنوباً.

تأكيد الرئيس بري على رفض العروض الإسرائيلية والأميركية حول النفط والحدود.

المنار

الرئيس بري الذي سمع من اللواء عباس ابراهيم أجواء ما عاد به مساعد وزير الخارجية الأميركي، قال في الأربعاء النيابي إن المعادلة الإسرائيلية هي: ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم، وهي معادلة مرفوضة قطعاً ولن تستقيم أو تمر، ولا حياد أو تنازل عن حقنا في الثروة النفطية كما أكد الرئيس بري.

nbn

كيفما طاف ديفيد ساترفلد العائد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه لن يسمع في لبنان سوى موقف واحد موحد، ممنوع من الصرف، وأساسه التمسك بكل ذرة من السيادة، وكوب من النفط وشبر من الحدود البحرية والبرية وحتى الجوية، هذا الكلام سمعه اليوم وسيسمعه غداً، أما المعادلة الإسرائيلية القائلة إن "ما لنا هو لنا وما لكم هو لنا ولكم" فلا محل لها من الإعراب ولا يمكن تقريشها.

mtv

في سياق متصل بتحصين لبنان، اعتبر الرئيس بري موازنة العام 2018 بأهمية حماية الأمن الوطني بما هي وسيلة لحماية أمن المجتمع، إضافة إلى أنها شرط ملزم لانعقاد مؤتمرات الدعم، وحض على إنجازها قبل الخامس من آذار.

NTV

من اليرزة حيث التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى قصر بسترس وهناك ثبت وزير الخارجية قاعدة الحفاظ على السيادة وبحسب معلومات الجديد، فإن باسيل أبلغ ساترفيلد أننا لن نتنازل لا في البر ولا في البحر.

المستقبل

في لبنان يسابق الرئيس سعد الحريري الوقت لإنجاز الموازنة، كي يكون لبنان جاهزاً أمام استحقاقات مؤتمرات الدعم الدولية له. ويسابق الرئيس الحريري الوقت قبل أن يعلن لوائح تيار "المستقبل" في الانتخابات المقبلة، التي وعد أن تشمل تمثيلاً مميزاً للشباب والمرأة.

OTV

بات واضحاً أن عنوانين اثنين يتجهان إلى ملء كل الفترة الفاصلة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة، وما بعدها من تشكيل سلطة لبنانية جديدة. العنوان الأول، هو الملف السيادي الجنوبي، من الحدود البرية إلى البحرية، مروراً بجدار الفصل وقطاع البترول، مع ما يرتبط بهذا العنوان من حركة خارجية، أميركية خصوصاً، على صلة بتصورات واشنطن لدورها في المنطقة وخططها لها.

أما العنوان الثاني، فهو الملف السيادي الداخلي، اقتصادياً ومالياً ونقدياً واستثمارياً... من الموازنة إلى المؤتمرات الدولية المعنية بلبنان، مع ما يرتبط أيضاً بهذا العنوان الثاني من حركة دولية مقابلة، خصوصاً فرنسية، على صلة بتصور أوروبا لدورها في بيروت ومنطقتها.

LBC

قال النائب فضل الله ما عنده ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية قضائية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وكلامه جاء متزامناً مع أول جلسة للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018، التي تعبّد الطريق، إن أنجزت سريعاً نحو المؤتمرات الدولية. فهل سيفتح ملف الأموال الضائعة قبل الانتخابات، ام أن الوضع السياسي سيرجئ محاسبة كل من مدّ يده إلى المال العام؟

الميادين

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن "​موسكو​ تعمل على إعداد مشروع قرار لتقديمه إلى ​مجلس الأمن​ حول ​الغوطة الشرقية"​.

الجزيرة

أعلنت تركيا أنها لا تجري محادثات مباشرة مع الحكومة السورية، ولكن يتم نقل رسائلها بشكل غير مباشر إلى دمشق، في وقت تستمر المعارك في منطقة عفرين على نفس الوتيرة.

العربية

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​هيذر ناويرت​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تأسف لأنّ ​كوريا الشمالية​ قد ألغت الاجتماع مع نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس".