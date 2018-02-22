النهار/ روزانا بو منصف

أبدت تخوّفها من أن تنعكس نتائج الانتخابات النيابية المرتقبة سلباً على لبنان، وتجعل دولاً عدة حذرة إزاء جملة الاستحقاقات التي يواجهها، ومن بينها المؤتمرات المرتقبة لمساعدته.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عما يقوم به العدو الإسرائيلي من مخالفات على طول الحدود اللبنانية – الجنوبية وحتى البحر، واستبعد أن تتوصل المساعي الأميركية والدولية إلى أي حل في المدى القريب، لأن لبنان لن يتراجع عن مواقفه الضامنة لكل شبر من الأرض ولكل نقطة من المياه والنفط. وعرض لمهمة السفير الأميركي السابق ديفيد ساترفيلد وسعيه إلى حماية أمن المنطقة الجنوبية ومنع أي صدام بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

الديار/ ميشال نصر

أشار إلى أن وزير الخارجية الأميركية نقل إلى لبنان نصيحة واضحة خلال محادثاته الأخيرة في بيروت، مفادها عدم السماح بإقحام مسألة الصراع الحدودي البري والبحري بين لبنان وإسرائيل في الصراع الإيراني – الإسرائيلي، لأن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية لا قدرة للبنان على تحملها.

الشرق / يحيى جابر

رأى أن احتمال المواجهة العسكرية بين إسرائيل ولبنان وارد ولم يغب عن اهتمامات ومتابعات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن لبنان يجري اتصالات مكثفة حول هذه المسألة مع العديد من الدول الأوروبية.