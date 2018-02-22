The Telegraph

دونالد ترامب يفكّر بتسليح المزيد من المدرّسين لوقف عمليات إطلاق النار المستقبلية في المدارس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يفكّر في دعم مقترحات لتسليح الأساتذة في المدارس في أعقاب حادثة إطلاق النار الأكثر دموية مؤخراً في الولايات المتحدة، مما يعني أنه سيكون على خُمس الأساتذة المدرسيين تلقي تدريبات خاصة وحمل أسلحة غير ظاهرة، كما أعلن ترامب أنه يدرس أيضاً أفكاراً أخرى لمعالجة هذه المشكلة ومن بينها الاستعانة بجنود سابقين في المارينز والجيش والقوات الجوية وتوظيفهم في المدارس. وجاء كلام الرئيس ترامب في البيت الأبيض أمام عدد من الناجين من حوادث إطلاق النار من بينهم 6 مراهقين من ‏المدرسة التي وقع فيها الاعتداء المسلّح الأخير في باركلاند- فلوريدا حيث قتل أحد التلامذة المسلّحين 17 من زملائه ‏الأسبوع الماضي.‏ وكان ترامب يحمل خلال اللقاء عدداً من الأوراق التي دوّن عليها مقترحات لمعالجة هذه الأزمة. واعتبر ترامب أن ‏‏معدّل الوقت الذي تستغرقه عمليات إطلاق النار هو 3 دقائق في حين تحتاج الشرطة إلى ما بين خمس وثماني دقائق ‏‏للوصول إلى الموقع، ولذلك من المستحسن تسليح عدد من الأساتذة أو المدرّبين الرياضيين المتواجدين داخل المدرسة.‏

وأضاف ترامب أنه قد يكون مؤيّداً لفكرة رفع السن القانونية المطلوبة لشراء بندقية هجومية من 18 إلى 21 عاماً.

The sydney morning herald

داتن يؤكّد أن إسرائيل ساعدت سيدني على إحباط "اعتداء إرهابي كان يستهدف طائرة"

أكّد وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتن أن إسرائيل ساعدت السلطات الأسترالية على إحباط مخطط لتفجير طائرة كان من المتوقع أن تقلع من سيدني العام الماضي. وجاءت تعليقات داتن هذه بعد الكلام الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، حين كشف أن الاستخبارات الإسرائيلية أحبطت عملية إسقاط طائرة أسترالية ضمن جهد عالمي لمشاركة المعلومات الاستخباراتية. وأضاف داتن أن الطائرة التي كانت مستهدفة في شهر تموز الماضي، تابعة لشركة "الاتحاد" الإماراتية، موجّهاً شكره ‏للسلطات الإسرائيلية ومعتبراً أن علاقات قوية تجمع بين الاستخبارات الأسترالية والإسرائيلية.‏ ووجّهت الشرطة الأسترالية اتهامات لشخصين يدعيان محمود خياط وخالد خياط بالتحضير لتنفيذ الاعتداء المذكور.‏

روسيا اليوم

السيسي... مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده اتخذت المسار الصحيح لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، في وقت تتّجه فيه مصر لتوقيع صفقة غاز جديدة مع قبرص تُضاف لاتفاق مشابه أبرمته مع إسرائيل. وقال عبد الفتاح السيسي في كلمة بثها التلفزيون المصري: "أحرزنا هدفاً في هذا الموضوع. اليوم مصر بفضل الله حطّت رجليها لكي تصبح المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وهذا له إيجابيات كبيرة جداً جداً". من جهتها، نقلت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس، إن قبرص تقترب من إبرام صفقة للغاز مع مصر، وقال: "إننا على وشك بيع الغاز الطبيعي لمحطات لتسييل الغاز في مصر، ويمكننا التوصل إلى الاتفاقات ذات الشأن خلال الأسابيع القادمة".