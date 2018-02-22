وكالة الأنباء المركزية

دوكـازن يبحث مـــع الحريري فــــي تحضيرات مؤتمر "cèdre"

عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، مع السفير المنتدب من قبل الرئاسة الفرنسية بيار دوكازن والمكلف الإعداد والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لمؤتمر "سيدر 1" cèdre في حضور مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا، للتحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر في باريس مطلع نيسان المقبل.

وكالة أخبار اليوم

هاشم: لبنان لن يقبل بالطرح الأميركي ويتمسّك بحقوقه

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن لبنان لم يقبل بالطرح الأميركي بشأن الحدود المائية الإقليمية، لا بل ما زال عند موقفه المطالب بحقوقه الكاملة غير المنقوصة حتى آخر نقطة من ثروته النفطية، وحتى آخر حبّة تراب من حدوده البرية، مشدداً على أن لبنان لن يتنازل عن هذه الحدود وعن سيادته مهما كان الثمن.

وكالة فرنس برس

ترامب يدعو أميركا إلى "الاستفاقة" بعد أن حققت موسكو "أقصى ما كانت تحلم به"

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيقات وبجلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبراً أن موسكو تحقق نجاحاً يفوق "أقصى ما كانت تحلم به" إذا كانت تنوي فعلاً زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الطيور المسيّرة الروسية تقلق الولايات المتحدة

ذكرت مجلة "نيشنال انترست" أن الخبراء العسكريين الأميركيين لم يعودوا متساهلين تجاه الطائرات المسيرة الروسية، وأعربوا عن قلقهم واشتكوا من عدم كفاية التمويل للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي.