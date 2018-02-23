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Published by lebarmy10 on جمعة, 02/23/2018 - 11:22
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الأنوار 19/2/2018
رالي السويد
أحرز سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل امس المركز الاول في رالي السويد الدولي، المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات.
اللواء 20/2/2018
صفقة برازيلية لبرشلونة
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أز روبيرت فرنانديز، السكرتير الفني لبرشلونة، وبيب سيغورا، المدير الرياضي، سافرا الى البرازيل، منذ السبت الماضي، لإنهاء صفقة لاعب وسط غريميو أرثور هينريك ميلو.
اللواء 21/2/2018
كونتي يتوعد برشلونة
اكد مدرب تشلسي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم الايطالي انتونيو كونتي ان فريقه بامكانه تحقيق اشيا رائعة في ملعب "كامب نو" في برشلونة عندما يحل ضيفا على الفريق الكاتالوني في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.
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Date:
الجمعة, فبراير 23, 2018