الأنوار 19/2/2018

رالي السويد

أحرز سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل امس المركز الاول في رالي السويد الدولي، المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات.

اللواء 20/2/2018

صفقة برازيلية لبرشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أز روبيرت فرنانديز، السكرتير الفني لبرشلونة، وبيب سيغورا، المدير الرياضي، سافرا الى البرازيل، منذ السبت الماضي، لإنهاء صفقة لاعب وسط غريميو أرثور هينريك ميلو.

اللواء 21/2/2018

كونتي يتوعد برشلونة

اكد مدرب تشلسي بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم الايطالي انتونيو كونتي ان فريقه بامكانه تحقيق اشيا رائعة في ملعب "كامب نو" في برشلونة عندما يحل ضيفا على الفريق الكاتالوني في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.