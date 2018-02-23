الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس وزراء أرمينيا أولم لرئيس الجمهورية عون: سنعمل لتكون زيارتكم لبيروت الشهر المقبل منتجة تعكس عمق العلاقات اللبنانية الأرمينية

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الوزراء الأرميني كارين كارابيتيان، أن زيارته المقبلة لبيروت في 12 و13 آذار المقبل، "سيتم تحضيرها بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين لتكون زيارة منتجة وناجحة تعكس العلاقات اللبنانية - الأرمينية التي تشهد تطوراً متزايداً يوماً بعد يوم". كلام الرئيس عون جاء في خلال غداء العمل الذي أقامه على شرفه الرئيس كارابيتيان، في حضور أعضاء الوفد اللبناني المرافق ورئيس مجلس النواب الأرميني آرا بابلويان، وعدد من الوزراء والنواب الأرمينيين.

وكالة أنباء الإمارات - وام

"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي للاستجابة لخطة الرئيس الفلسطيني للسلام

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بخطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية للسلام مؤكدة ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة من خلال حل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة: إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

أظهر تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015. وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه رويترز بأن الجمهورية الإسلامية لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المئة مثلما ينص الاتفاق، الذي رفع أيضاً العقوبات الدولية ضد طهران.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: موسكو عرضت على المقاتلين الخروج من الغوطة الشرقية لكن "النصرة" رفضت

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا، مشيراً إلى أن نظام وقف النار لا يجوز تطبيقه على المنظمات الإرهابية. وقال الوزير لافروف في مؤتمر صحفي: "القرار الذي يدعونا لاعتماده… نحن مستعدون للنظر به. لكن لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال أن يطبق على داعش والنصرة".