TL

منذ الأمس تدور مشاورات في مجلس الأمن الدولي، والمندوبان الأميركي والروسي على مسمع سائر المندوبين يتحدثان كل من جهته عن مصالح ناحيته، والناس في الغوطة ينزفون أو يحترقون أو يموتون تحت أنقاض المباني المهدمة.

وقد صدرت عن المقيمين تحت القنابل وفوق الأنقاض وتحتها نداءات الى العالم وصلت عبر اتصالات انترنت مسجلة أو من خلال فرق الإغاثة الى منظمات حقوق الإنسان.

المنار

من البقاع حيث اعلن عن اطلاق ماكينة حزب الله الانتخابية، أكد الشيخ نعيم قاسم ضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات والتعبير عن القناعات التي تجمع اهل هذه المنطقة مع مسيرة حزب الله. مسيرة سيتوقف الأمين العام لحزب الله عند بعض منها في ذكرى أربعين عاماً على تأسيس حوزة الإمام المنتظر في بعلبك، ليطل السيد حسن نصر الله عند الثالثة من عصر السبت مع جملة من المواقف.

nbn

لبنان يتمسّك بالحقوق النفطية بنسبة مئة بالمئة، فلا تنازل ولا مساومة بل ثبات واحتكام إلى القانون انطلاقاً من المستندات والخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة وحتى لدى العدو الإسرائيلي نفسه.

في الموازين لا إمكانية إسرائيلية لتخطي الحدود والخطوط الحمر رغم الاستعراضات والمناورات والتهديدات، ولا سيما أن هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن الحدود براً وبحراً وفق ما أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي طرح إمكانية اللجوء إلى طرف ثالث خبير في النزاع حول الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.

mtv

طبول الانتخابات النيابية تُقرع في معظم الدوائر، الترشيحات تتوالى، والمؤتمرات الصحافية لإعلان الترشيحات تتكثف، كذلك اللقاءات والاجتماعات والمفاوضات، في حين أن التحالفات لم تتبلور حتى الآن، لكن كل المؤشرات تنبئ أأأن هذه التحالفات ستتظهر معالمها الأولى بدءاً من الأسبوع المقبل، وخصوصاً بين القوى السياسية التي لم تحسم تحالفاتها بعد، وفي طليعتها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

NTV

دق وزير الصحة ناقوس الخطر من تفاقم ظاهرة الكلاب الشاردة بعدما سجّلت المستشفيات حالات عض باتت ترهب المواطنين في مناطقهم، وآخرهم امرأة ثمانينية في الكورة شمالاً، وحتى الآن فإن الوزارة توفّر اللقاحات والمضادات الحيوية لمثل هذه الحالات.

المستقبل

لبنان الذي يدافع عن حقوقه في بحره ونفطه، يتقدم إلى الانتخابات بخطى واثقة، مع ارتفاع بورصة المرشحين إلى 133، وتقدّم المفاوضات الانتخابية بين أكثر من طرف.

OTV

تبدو ايامنا الراهنة رتيبة مملة موحشة قاسية في الكهرباء، هناك قياس بين رقم التغذية ورقم التعرفة في الموازنة ثمة دوامة بين رقم الدين والعجز والناتج والفائدة والجهد البلا فائدة.

LBC

غالباً ما يكون هناك خبر مفرح، يمكن استخراجه من بين الأخبار السوداوية... الخبر المفرح اليوم قرار بخفض أسعار مئات الأدوية بنسب متعدّدة يصل أقصاها إلى سبعين في المئة، ما يطرح سؤالاً أساسياً: وكم من ملايين الدولارات ذهبت من جيوب المرضى إلى جيوب وكلاء الأدوية، حيث أن الأرباح المجمّعة كانت تصل إلى سبعين في المئة أحياناً.

الميادين

مجلة "فورين بوليسي" تقول إن إدارة ترامب تتجه إلى إلغاء منصب المبعوث الخاص للتحالف مع قرب إلحاق الهزيمة العسكرية بداعش، وتنقل عن بعض المسؤولين الغربيين والخبراء أنه من المبكر جداً النظر في سحب المبعوث، ومساعدون في الكونغرس يقولون إن مهمات المبعوث الخاص قد توكل مجدداً إلى مكتب مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأميركية.

الجزيرة

أرغمت الخلافات مجلس الأمن على تأجيل التصويت الذي كان متوقعاً الجمعة على مشروع قرار يدعو إلى هدنة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، اقترحته الكويت والسويد وأيّدته الدول غير الدائمة بالمجلس.

العربية

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن استراليا هي أحد أقرب حلفاء أميركا في حملتها لفرض أقصى ضغط ممكن لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.