اللواء/ أحمد الغز

قال لا بدّ من الاعتراف بخطورة موجة الكراهية التي تجتاح لبنان، والتي تفتك بكل أسباب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد والطائفة الواحدة والمنطقة الواحدة. ورأى أن صناعة التماسك الاجتماعي عملية بالغة الصعوبة وتحتاج إلى إرادة صلبة وروح متسامحة ومحبة عالية.

النهار/ علي حمادة

رأى أنه على لبنان أن يواصل بذل الجهود الحثيثة من أجل الذهاب إلى مؤتمر "سيدر"، وقد قام بكل ما يتوجّب عليه من أجل توجيه رسالة تعكس جدية حقيقية بالنسبة إلى تنفيذ متطلّبات نجاح المؤتمر. كما أن لبنان مطالب بأن يواصل التحضير للانتخابات حتى اللحظة الأخيرة بالرغم من سوء القانون الذي تجري على أساسه. وحذر من أن الأسابيع القليلة المقبلة محفوفة بخطر حقيقي، لأن الإقليم يقف على حافة الهاوية ولبنان في قلب ذلك الإقليم.

النهار/ روزانا بو منصف

تناولت حصيلة ما قاربه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد. وقالت إن لبنان استطاع أن يحرز تقدماً لجهة حصوله على كل النقاط المختلف عليها بينه وبين إسرائيل حول ما يسمى بـ"الخط الأزرق" باستثناء الغجر ومزارع شبعا.