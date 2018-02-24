The Guardian

كل شيء زال: صور من الأقمار الاصطناعية فوق ميانمار تظهر جرف عشرات قرى الروهينغا في ميانمار

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، أن العشرات من قرى الروهينغا تم إحراقها في الأسبوع الذي وقّعت فيه ميانمار على اتفاق مع بنغلادش لإعادة مئات الآلاف من المهاجرين، بحسب ما زعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية. الأدلة على الاستمرار بتدمير قرى أقلية الروهينغا حتى الثاني من كانون الأول الماضي، تعارضت مع التطمينات التي ‏قدمتها حكومة بورما التي قالت إن أعمال العنف انتهت وأنه بات بإمكان الروهينغا العودة بأمان إلى ميانمار. ‏وكانت بنغلادش وميانمار قد وقعتا على اتفاقية في 23 تشرين الثاني للبدء بعملية إعادة توطين جزء من المهاجرين ‏‏البالغ عددهم 655 ألفاً، والذين كانوا قد فرّوا من ميانمار خلال الأشهر الأربع الماضية.‏ واتُهم جيش بورما والشرطة والميليشيات بجرف مئات القرى وبارتكاب العديد من عمليات اغتصاب النساء والأطفال والقتل ‏العشوائي في حملة اعتُبرت كحملة تطهير عرقي.

The Guardian

دونالد تاسك يقول إن آمال المملكة المتحدة بشأن الاتفاقية التجارية التالية لـ"بريكزيت" أوهام

اعتبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أن الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع حكومتها بشأن العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، "مجرد أوهام صرف" بعد أن تزايدت مشاعر الإحباط في بروكسل من السلوك البريطاني في المفاوضات. وكانت قد برزت تقارير حول اتفاق حكومة ماي على سياسة "الاختلاف المُدار" خلال ثماني ساعات من المحادثات في يوم قضاه أعضاء الحكومة في منزل ماي في منطقة تشيكرز. وقال تاسك أمام صحافيين "يسرني أن الحكومة البريطانية بدأت تسير قدماً نحو التوصّل إلى موقف أكثر تفصيلاً، ولكن ‏في حال كانت التقارير الإعلامية صحيحة أخشى أن يكون الموقف الحالي للمملكة المتحدة مجرد أوهام".‏

روسيا اليوم

لافروف: الولايات المتحدة تحاول إزاحة روسيا من سوق الطاقة الأوروبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تسعى لإزاحة روسيا من سوق الطاقة الأوروبية عبر دفع أوروبا للاعتماد على الغاز الأميركي المسال، المتميّز بسعره المرتفع. وأضاف لافروف أن هذا النهج الأمريكي، والذي كان يوماً ما يلقى دعماً من قبل بروكسل، له انعكاس سلبي، بما في ذلك على مصالح صربيا، حيث أن بلغاريا رفضت مشروع الغاز الاستراتيجي "السيل الجنوبي" بسبب ضغوطات خارجية. وأعرب لافروف عن أمله بأن يكون الاتحاد الأوروبي قد استخلص درساً مما حدث، مشيراً إلى اتباع بروكسل مساراً أكثر عقلانية في ما يتعلق بمشروعات هامة مثل "السيل التركي" و"السيل الشمالي- 2". وعززت روسيا على مدى العقود الماضية موقفها كمورد موثوق لأوروبا، وفي هذا الإطار تسعى لمد أنابيب جديدة لضخ الغاز بهدف ضمان إمدادات مستقرّة وآمنة، لكن الولايات المتحدة تحاول عرقلة هذه المشاريع لتسويق غازها المسال لأوروبا. وفي نهاية عام 2014، قررت موسكو إلغاء مشروع مد أنبوب غاز باسم "السيل الجنوبي" كان من المفترض أن يمتد من روسيا عبر قاع البحر الأسود إلى بلغاريا ومنها إلى صربيا فأوروبا، وذلك بسبب عراقيل من قبل صوفيا، لتخسر دول العبور ومنها صربيا رسوم ترانزيت الغاز. واستعاضت روسيا عن "السيل الجنوبي" بمشروع "السيل التركي"، الهادف لتزويد المشترين في تركيا وأوروبا بالغاز الروسي، الذي يتميز بسعر منافس إذا ما قورن بالغاز الأميركي.