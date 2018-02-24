الوكالة الوطنية للإعلام

‎ ‎المطران الحداد استقبل المرشح عن المقعد الكاثوليكي في صيدا - جزين جوزيف متري: على مسافة واحدة من جميع مرشحي الطائفة

استقبل راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد في مكتبه في المطرانية، المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا جزين جوزيف متري، حيث جرى التباحث في موضوع الاستحقاق الانتخابي وشؤون المنطقتين. بعد اللقاء قال متري: "وضعنا سيادة المطران بصورة الترشيح الذي تقدّمنا به بالأمس، خصوصاً وأنه قد منحني سابقاً ثقته وأسماني من قبله عضواً في الهيئة العامة للمجلس الأعلى للطائفة، وكونه أيضاً السلطة الدينية التي ترعى وتساند كل أبنائها في مختلف الظروف".

وكالة أخبار اليوم

مصادر عين التينة: الأمم المتحدة الخبير الصالح في ترسيم الخط البحري

تعليقاً على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول إمكانية اللجوء إلى طرف ثالث خبير في النزاع حول الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة من أجل تحديد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والبتّ في هذه المشكلة، أوضحت مصادر عين التينة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد طرح ترسيم خط بحري على غرار الخط الأزرق البري، معتبرة أن الخبير الذي يمكن أن يقوم بهذا العمل هو الأمم المتحدة كونها صاحبة صلاحية. وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة تشارك في اللجنة الثلاثية العسكرية من خلال اليونيفيل، وبالتالي دورها في هذا المجال أساسي لا بل ضروري.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

إعادة انتخاب الجعفري مقرراً للجنة الـ (24)

أعادت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة اختصاراً باسم (لجنة الـ 24) انتخاب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مقرراً لها بالتزكية، وذلك خلال الجلسة التي عقدتها الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأعرب الجعفري عن شكره لأعضاء اللجنة على إعادة انتخاب سورية لهذا الموقع المهم، مؤكداً الاستمرار ببذل كل الجهود لتنفيذ وصاية اللجنة بما يؤدي إلى استكمال مسيرة إنهاء الاستعمار.

وكالة أنباء رويترز

مسؤول أمريكي يتوقع فتح السفارة الأمريكية بالقدس في أيار

قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار. ويمثل نقل السفارة من تل أبيب تحوّلاً في سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ عقود. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أغضب حتى حلفاء واشنطن العرب وخيّب آمال الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

وكالة فرنس برس

المدعي الخاص يعلن عن ملاحقات جديدة بحق المدير السابق لحملة ترامب

أعلن المدّعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية عن ملاحقات قضائية جديدة ضد بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب وشريكه السابق ريتشارد غيتس. وتتضمن لائحة الاتهام التي وقّعها المدعي الخاص روبرت مولر، 32 اتهاماً جديداً تتعلق بأفعال يُشتبه بأنه قام بها، بينها تهرّب ضريبي وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج. ومن المعلوم أن مانافورت وغيتس اتُهما بمخالفات مماثلة من قبل.

وكالة أنباء شينخوا

قادة الحزب الشيوعي الصيني يؤكّدون على البناء عالي الجودة لمنطقة شيونغان الجديدة

أكّد قادة كبار من الحزب الشيوعي الصينى على الجهود المبذولة لبناء منطقة شيونغان الجديدة لإقامة "مدينة اشتراكية حديثة عالية الجودة". وقد ترأس شي جين بينغ الأمين العام للّجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع الذى حضره أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب: إدارتي من أنجح الإدارات في تاريخ الرئاسة الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة في 23 شباط، إن إدارته أثبتت خلال عامها الأول أنها من أنجح الإدارات في تاريخ الرئاسة الأمريكية. وأضاف الرئيس الأميركي أن إدارته حققت أكثر مما وعدت به. ومرّ على ترامب في الرئاسة أكثر من عام حتى الآن، حيث انتُخب رئيساً بعد أن فاز على المرشحة المنافسة هيلاري كلينتون. ويقول ترامب إنه أكثر صرامة من أوباما فى التعامل مع الملفات التي تهم أميركا.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

باكستان: سنستمر في إكمال مشروع انبوب نقل الغاز من إيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستاني محمد فيصل، أن بلاده لم تتخلّ عن مشروع نقل الغاز من إيران إلى باكستان وستستمر في تنفيذ هذا المشروع. وأضاف فيصل، إن الحكومة الباكستانية تتابع موضوع مشروع أنبوب نقل الغاز من إيران. وكان فيصل قد أشار الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي إلى حاجات بلاده المتنامية للطاقة وضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نقل الغاز من إيران، وأضاف أن إسلام آباد ستقف إلى جانب إيران لإكمال المشروع المعروف بأنبوب السلام.