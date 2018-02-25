الديار/ حنا أيوب

يتردد في اوساط مؤيدة لخط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما محتواه أن التاريخ الحقيقي لبداية العهد الرئاسي هو تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية في لبنان وتشكل الكتل النيابية الجديدة- القديمة، اذ تتوقع هذه الأوساط أن يحصد التيار الوطني الحر عدداً أكبر من المقاعد والدخول الى برلمان 2018 بكتلة نيابية تفوق سابقاتها عدداً.

الديار / خالد عرار

كشف مصدر سياسي أن التسوية السياسية التي شارك فيها الرئيس سعد الحريري والتي أزالت العقبات أمام وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الحريري ملزم باستكمالها مع التيار الوطني الحر وتكريسها على المستوى الشعبي من خلال الإنتخابات النيابية المقبلة لتشكيل أرضية مشتركة لأنصار التيارين والإنطلاق منها باتجاه عزل الثنائي الشيعي وتخفيض مستوى التأييد المسيحي للمقاومة ونهجها.