شرق الأوسط

19/2/2018

مناديل ورقية إلكترونية تقيس المؤشرات الحيوية

يمكن لمناديل ورقية إلكترونية تحتوي على وحدات استشعار رصد نبض المستخدم وحركة عينه وأنشطته الجسمانية المختلفة. وتتميز هذه المجسات بخفة الوزن والمرونة ورخص الثمن، ومن الممكن استخدامها في التطبيقات الصحية والترفيهية وفي مجال الروبوتات، حسب فريق من المهندسين بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة. وتعتمد فكرة هذه التقنية الجديدة على أن تمزيق المنديل الذي يحتوي على مجسات إلكترونية متناهية الصغر بجانب تمزيق الألياف الورقية التي يتكون منها المنديل في الوقت نفسه تتيح له القيام بدور جهاز الإستشعار؛ حيث يمكنه أن يرصد سرعة النبض وقوة الإصبع وتحركاته وحركة العين وغيرها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

22/2/2018

نيزك عمره 4 مليارات سنة تحت مجهر علماء روس

حالف الحظ مجموعة من طلاب جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، حين شاءت الظروف أن يكونوا أول من يغوص في البنية الكيميائية لنيزك يزيد عمره على 4.5 مليار عام، سقط منذ أكثر من ربع قرن، وبعد الإختبارات اتضح أن النيزك وهو من فصيلة النيازك المعدنية، أي التي تحتوي على كميات كبيرة من المعادن. وعثر الطلاب في هذا النيزك على معدن يعرف باسم "أولفين" ويستخدم في صناعة المجوهرات. وهو واحد من المعادن التي يمكن العثور عليها في القشرة الأرضية، ولم يستبعدوا أن تفضي أبحاثهم إلى الكشف عن معادن أخرى تتمتع بخاصية "ناقل سريع" للتيار الكهربائي.

الحياة

19/2/2018

شاشة تلصق على اليد مثل الضمادات

ابتكر أكاديمي ياباني شاشة رقيقة جداً ومرنة، أشبه بالضمادات، يمكن لصقها بالبشرة وتسمح بتلقّي الرسائل وتوجيهها. ويطمح تاكاو سوميا الأستاذ المحاضر في جامعة طوكيو إلى نشر استخدام شاشته، في مجال الطب. هذا الإبتكار الذي لا تتعدى سماكته ميليمتراً واحداً، يسمح للمريض بإرسال بيانات طبية لطبيبه البعيد منه. وتلصق الشاشة على أحد جانبي اليد، وتتيح توجيه الرسائل إلى المرضى كي لا ينسوا تناول الأدوية، فضلاً عن إقامة تواصل بين الأحفاد وأجدادهم. ويمكن للرياضيين استخدام هذه الشاشة للاطلاع على سرعة دقات القلب، فضلاً عن الموظفين الذين قد يطلعون بواسطتها على توجيهات العمل خلال تأدية مهماتهم.

صدى البلد

21/2/2018

طبيب يقدّم طرائق متنوعة للحياة الأبدية

حسب الدكتور بيرسون، الطريقة الأولى: تجديد أجزاء الجسم: وتشمل إحدى الطرق استخدام التقنيات الحيوية والطب، للحفاظ على تجدد وشباب الجسم. ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق، بما في ذلك الهندسة الوراثية، التي تمنع شيخوخة الخلايا. الطريقة الثانية: العيش في هيئات روبوتية: يعتقد الدكتور بيرسون أنه قبل إصلاح أجسادنا وتجديد شبابنا، سنكون قادرين على ربط عقولنا بعالم الآلة بشكل جيد، بحيث يكون العقل البشري قادراً على العمل ضمن سحابة إلكترونية. وبحلول عام 2050 سينتشر توظيف الروبوت في أي مكان من العالم. الطريقة الثالثة: العيش في عالم إفتراضي: أوضح الدكتور بيرسون، أنه إذا كانت عقولنا متاحة على الإنترنت، فلا يوجد حاجة إلى أجهزة الروبوتات. وقال: يمكنك إنفاق معظم وقتك على الإنترنت في العالم الإفتراضي، وبطبيعة الحال، في أي مكان في العالم على أي جهاز كمبيوتر. وتتيح هذه الطريقة إمكانية ربط عقلك مع ملايين العقول الأخرى.

21/2/2018

"أدمغة الأطفال" تنقذ البالغين البكم

قال بحث جديد إن البالغين الذين فقدوا القدرة على الكلام بعد الإصابة بالسكتة الدماغية قد يتمكنون قريباً من النطق مرة أخرى عن طريق ما يسمى بـ"اللدونة الدماغية"، والتي تعرف بقدرة الجهاز العصبي على تغيير تركيبه وعمله طوال حياته، كرد فعل على اختلاف البيئة. وأظهرت نتائج عمليات المسح التي أجريت على الأطفال والشباب الذين عانوا من الإصابة بالسكتة الدماغية عند الولادة، وهي حالة نادرة يعتقد أنها تؤثر على واحد من بين 4 آلاف طفل عند الولادة، قدرة الدماغ على إعادة تجديد أنسجته، مما يجعل القدرة على تعلم اللغة تظهر في المنطقة المقابلة بمثابة مرآة عاكسة للجانب الأيسر العادي. وتعتمد الطريقة الجديدة للترميم على التحول من استخدام النصف الأيسر من الدماغ المسؤول عن اللغة، إلى النصف الأيمن عند الرغبة في التحدث، وفقاً لما صرحت به أستاذة علم الأعصاب في كلية الطب في جامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن.

الجمهورية

22/2/2018

تجنّبوا الحميات القاسية

وفق مجلة إن ستايل الألمانية المعنية بالصحّة والجمال، فإنّ اتّباع حمية غذائية قاسية لمدة 6 أشهر قد يتسبّب بحدوث أضرار بالصحّة والأيض لا يمكن إصلاحها. وبسبب استنزاف مخزون الطاقة بالكامل، فيقوم الجسم بإبطاء عملية الأيض لتوفير الطاقة، وبالتالي عدم حرق سعرت حرارية تقربياً. فضلاً عن أنه يفقد عناصر غذائية مهمّة كالبروتين والفيتامين B12 والحديد، ما يؤثر سلبياً في جهاز المناعة والحالة الصحّية، بحيث تتدهور الكتلة العضلية بشدة، ويتحوّل الجسم إلى آلة لامتصاص الدهون من أجل إعادة شحن مخزون الطاقة، فتخرج هورمونات الشهية عن السيطرة. وعلى إثر ذلك تهاجم الإنسان نوبات جوع شديدة تدفعه إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات بشراهة، ومن ثمّ يحدث تأثير عكسي، كما يرتفع احتمال الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري.