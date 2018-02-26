وكالة أنباء الإمارات - وام

أبو الغيط يلتقي وزير خارجية فنزويلا

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التطورات الحالية التي تشهدها القضية الفلسطينية تستدعي تكاتف كافة الجهود الرامية لحماية الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن تطلعه لأن تعبر الأطراف الدولية الداعمة لهذه القضية عن مواقفها في مختلف الأطر الدولية المعنية خاصة في الأمم المتحدة.

وكالة الأناضول

أردوغان: نأمل في تسليم "صالح مسلم" إلى تركيا

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، عن أمله في تسليم تشيكيا لبلاده "صالح مسلم" الزعيم السابق لتنظيم "ب ي د/بي ك كا" الإرهابي. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، قبل انطلاق مؤتمر لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد. وأضاف: "نأمل أن تسلّمه (صالح مسلم) تشيكيا إلى تركيا". وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن بلاده ليست لديها أي مشاكل مع مواطنيها الأكراد، وإنما مشكلتها مع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

سلوتسكي: عدم استخدام القرار 2401 لإعادة تجميع الإرهابيين

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أنه لا يجوز تأويل القرار 2401 الصادر أمس عن مجلس الأمن الدولي بصورة ذاتية، مشدداً على ضرورة عدم استخدام فترة التهدئة الواردة في القرار لبلوغ أهداف أخرى مثل إعادة تجميع الإرهابيين ودعمهم. وقال سلوتسكي في تصريح: إن "التاريخ يعرف حوادث جرى فيها التستر تحت غطاء قرارات مجلس الأمن للقيام بتدخلات عسكرية وتقويض حكومات شرعية وتدمير دول بأكملها".



وكالة أنباء رويترز

تركيا: قرار الأمم المتحدة بشأن الهدنة في سوريا لن يؤثر على عفرين

ذكر نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج أن قراراً أقره بالإجماع مجلس الأمن الدولي بشأن وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا لن يؤثر على العملية التي تشنها بلاده ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

سفن حربية بريطانية تصل الدوحة لإجراء تمرين مشترك

وصلت سفن حربية بريطانية إلى الدوحة، لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".

وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن سفينتين حربيتن طراز "إتش إم إس بلايث"، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة "إتش إم إس ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تحث الولايات المتحدة على وقف "الولاية القضائية طويلة الذراع "

حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف الفوري عن الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص من الصين، واصفة هذه الخطوة بأنها "ولاية قضائية طويلة الذراع".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات شديدة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تستهدف 56 سفينة وشركة شحن وشركة تجارية، حيث تنال أيضا شركات وأشخاصاً من الصين.