الاتحاد - الإمارات

سعد الحريري يزور الرياض الأربعاء

أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية، الاثنين، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، سيصل إلى العاصمة السعودية الأربعاء، في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين. ووصل الدبلوماسي السعودي نزار العلولا الذي يتابع الملف اللبناني في الخارجية السعودية إلى بيروت، لإجراء جولة مباحثات سياسية واسعة تدوم حتى الأربعاء، حيث التقى الرئيس ميشال عون، ونقل له رسالة شفهية من الملك سلمان بن عبد العزيز، تؤكّد دعم سيادة لبنان واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية السعودية. وأبلغ العلولا الرئيس اللبناني أنه سيدعو رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة المملكة.

البيان - الإمارات

ثلوج على روما والبرودة تقتل 8 في بولندا

شهدت العاصمة الإيطالية روما الاثنين هطول أول ثلوج منذ العام 2012، مما دفع السلطات لإغلاق أشهر المعالم السياحية وجميع المدارس في روما. وتم إغلاق الكولوسيوم؛ أكثر المعالم السياحية جذباً للسائحين في إيطاليا، بالإضافة إلى "رومان فورم" و"بالاتين هيل"، حيث طالبت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان. ونتيجة لذلك، اتسمت الشوارع بالهدوء وشوهد مواطنون في الشوارع يلتقطون صوراً لظروف الطقس غير الاعتيادية. وقامت شركة النقل العام في روما بتسيير عدد محدود من الحافلات وخط مترو أنفاق واحد، في حين عرقلت الثلوج حركة السكك الحديدية من وإلى المدينة. وأبقت السلطات المحلية والجمعيات الخيرية الكاثوليكية عدة كنائس ومحطات مترو أنفاق وقطارات مفتوحة خلال الليل لتوفير أماكن إيواء للمشردين. وقد غطت الثلوج مدناً إيطالية عدة، معظمها بوسط البلاد. وفي بولندا، لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الطقس المتجمد مطلع هذا الاسبوع، وفقاً لسلطات الأمن.

أخبار الخليج - البحرين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون محكمة التمييز

ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رفع رئيس الوزراء إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة من المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث أشاد سموه بهذا التكريم العربي الرفيع المستحق لجلالة الملك لما حققته مملكة البحرين في عهده الزاهر من منجزات سياحية رائدة عززت من دور القطاع السياحي كرافد اقتصادي هام وأسهمت في الارتقاء بدور البحرين في صناعة السياحة العربية، وضمن هذا السياق فقد أثنى رئيس الوزراء على الدعم الملكي السامي لخطط الحكومة وبرامجها في القطاع السياحي والمشاريع السياحية المهمة التي أنجزتها وستنجزها مستقبلاً.

القدس - فلسطين

اردوغان يبدأ جولة أخرى في أفريقيا لتوسيع نفوذ تركيا

بدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين جولة جديدة في أفريقيا ستقوده إلى أربع دول في هذه القارة، حيث تسعى انقرة منذ سنوات إلى زيادة نفوذها. وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول قبل أن يستقل الطائرة "الجزائر أحد أهم شركائنا التجاريين في المنطقة (...) نود ترسيخ علاقاتنا على الأصعدة العسكرية والأمنية والثقافية". وأضاف اردوغان الذي يرافقه عدد من الوزراء ورجال الأعمال أنه سيبحث مع مسؤولين جزائريين في العلاقات بين البلدين خصوصاً في مجالات الطاقة والمسائل الإقليمية.