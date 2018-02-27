النهار/ غسان الحجار

اعتبر أن المجتمع المدني أمام التحدي الكبير في الانتخابات النيابية فإما أن ينجح بالحد الأدنى، أو يبلغ الفشل ويساهم في تقوية الأحزاب والزعامات التقليدية التي ستطمئن إلى أن لا منازع لها.

النهار/ علي حمادة

قال تبدو الزيارة التي يقوم بها الوفد الملكي السعودي للبنان خطوة في الاتجاه الصحيح، تسهل فتح صفحة جديدة بإعادة العلاقة إلى سابق متانتها. وأفضل ما يمكن أن تفضي إليه مهمة الوفد السعودي هو أن تكون مقدمة لإعادة اللحمة بين القوى الاستقلالية والسيادية والرئيس سعد الحريري أولها.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى قلق فرنسي من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. ولو أن الواقع قد يؤدي إلى أن القانون نفسه سيفرز نتائج سيضطر الخارج إلى التعامل معها أيا تكن. إذ أن نتائج المؤتمرات ستكون متابعتها ربطاً بما بعد الانتخابات على وقع تساؤلات عن نتائجها. وكيف يمكن أن تؤثر في تأليف الحكومة، وهل ستتيح عودة التركيبة الحكومية نفسها وبأي نسب. خصوصاً إذا كانت الأكثرية النيابية راجحة لمصلحة الحزب وحلفائه. وتالياً بأي شروط ستتألف.

الأخبار/ نقولا ناصيف

اعتبر أن انتخابات أيار لن تعدو أكثر من محطة كسواها، يعود الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب لولاية منتخبة سادسة ويعود الرئيس سعد الحريري رئيسا لحكومة ما بعد الانتخابات أياً يكن حجم الكتلة النيابية التي سيخرج بها.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال تبدو المهمة الأميركية في لبنان في فترة استراحة ربما كانت طويلة وقد تمتد إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 6 أيار المقبل والتي تتزامن مع استحقاقات مماثلة في أكثر من دولة في المنطقة. مع إمكان تأجيل البت بما هو عالق إلى مرحلة لاحقة. وعندها لن يكون ساترفيلد مضطر للعودة إلى بيروت قريباً.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان بالتزامن مع التحضيرات لانعقاد مؤتمرات روما وباريس وبروكسل هو تأكيد خليجي على توفير عوامل الدعم لمساعدة لبنان في تخطي مشاكله الاقتصادية. وقال إن التفاف الدول العربية والخليجية بشكل خاص حول لبنان في مساعيه لعقد المؤتمرات الثلاثة، يعطي دفعاً إضافياً للدول الغربية لتنظيم عقد المؤتمرات الثلاثة.