الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل وفد الأمم المتحدة وفتوش والخازن

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، مساعد الأمين العام للامم المتحدة لعلميات حفظ السلام جان بيير لاكروا وقائد قوات "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري والمنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيدة بيرنيل كاردل.

وكالة الأناضول

سفير تركيا بالجزائر: زيارة أردوغان ستركز على العلاقات الاقتصادية

قال السفير التركي في الجزائر محمد بوروي إن "الزخم الرئيسي لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر سيكون حول العلاقات الاقتصادية، والاستثمارات التركية هناك، والمشاريع، والشراكات التي سيؤسسها رجال الأعمال هناك". جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أكد فيها أن الزيارة هامة من ناحية إكساب زخم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين على حد سواء، مشيراً إلى أن الزيارة ستبحث ما تم إنجازه منذ آخر زيارة لأردوغان إلى الجزائر قبل 3 سنوات ونصف، والخطوات التي ستتخذ مستقبلاً.

وكالة أنباء رويترز

ترامب: أميركا تود إجراء محادثات مع بيونجيانج لكن وفق الشروط المناسبة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة التي تواصل ضغوطها على كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي والصاروخي تود إجراء محادثات مع بيونجيانج لكن وفقاً للشروط المناسبة.

وكالة فرنس برس

الأمين العام للأمم المتحدة يطلق مبادرة جديدة لنزع الأسلحة

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين "مبادرة جديدة" لتحريك ملف نزع الأسلحة في العالم، محذراً من ارتفاع مبيعات الأسلحة ومن التوترات حول النشاطات النووية. ولم يقدم انطونيو غوتيريش تفاصيل كثيرة عن مبادرته، لكنه أعلن أن هدفه هو "إعطاء دفع أكبر لنزع الأسلحة في العالم". وفي خطاب أمام مؤتمر نزع الأسلحة في قصر الأمم في جنيف، قال غوتيريش إنه يسعى إلى مقاربات جديدة تسهل تحريك ملف نزع الأسلحة المتعثر منذ سنوات عدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العراقي مع أمير دولة قطر

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، حرص بغداد على توسيع آفاق التعاون مع محيطها العربي بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.