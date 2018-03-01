مجلة الدفاع العربي

258 عربة JLTV من Oshkosh للجيش الأميركي

أعلنت Oshkosh Defence أن الجيش الأميركي قرر شراء 258 عربة (JLTV) joint light tactical vehicle بمبلغ 100 مليون دولار بغية استبدال العربات القديمة HMMWV وهذا هو الطلب الخامس منذ نيل الشركة العقد العام 2015، تسد هذه العربات الثغرة في قدرات العربات التكتية في الجيش الأميركي. في هذا الصدد، صرح مدير برنامج JLTV السيد Dave Diersen: "يسير البرنامج كما خطط له ونحن الآن في مرحلة التصنيع المنخفض وصنعنا أكثر من 1000 عربة منذ تشرين الأول 2016، وسيبدأ الجنود في المارينز استلام العربات للمهمّات العملانية في العام 2019".

تركيا وEUROSAM إلى مزيد من التعاون

وقعت تركيا عقداً مع روسيا لتسليم 4 بطاريات نوع S-400 Truimph المعروفة في حلف شمال الأطلسي تحت اسم SA-21 Growler. وفي شهر كانون الأول الماضي، أعطت الحكومة التركية، بالإضافة إلى مدير عام تجمع الشركات Rostec الروسي، السيد Sergui Tchemezov بعض التفاصيل عن هذا العقد البالغة قيمته 2.1 مليار يورو. ستقوم تركيا في مسعى منها للتمويل بدفع 45% من المبلغ الأساسي، أما روسيا من جهتها فستلجأ إلى تقديم دين للـ55% المتبقين. ستتم عملية تسليم أول بطاريتين S-400 في الربع الأول من العام 2020، وسيشغلها جنود أتراك وليس مستشارون روس.

مشاركة Russian Helicopters في مناقصة البحرية الهندية

تعتزم شركة Russian Helicopters المشاركة في المناقصة لتزويد البحرية الهندية بـ111 طوافة KA-226T لتحمل على متنها سفنها. يمكن أن تتسع هذه الطوافة متعددة الأغراض بشكل مريح ما يصل إلى سبعة أشخاص أو طناً واحداً من البضائع، ويمكن أن تنتج من قبل المشروع المشترك بين الهند وروسيا، الذي أنشأ في تشرين الأول 2016. ووفقاً للاتفاق، ستحصل الهند في غضون تسع سنوات على 200 طوافة، سيتم تجميع 60 طوافة منها في روسيا، بينما ستجمع الطوافات الـ140 المتبقية في الهند بمشاركة الشركة الهندية المحلية Limited Hindustan Aeronautics (HAL).

SPUTNIK