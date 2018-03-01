"معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى": اعتبر إسقاط سوريا مقاتلة إسرائيلية متطورة (إف – 16) أمر في غاية الأهمية واختبار للخطوط الحمر الأميركية والإسرائيلية في سوريا. ورأى أنه يتضمن على الولايات المتحدة إبلاغ روسيا بأنها ستدافع بقوة عن مصالحها في سوريا والعمل سوياً على إعادة تنشيط الجهود الدبلوماسية وتجنب البلدين الدخول في مواجهة خطيرة.

"معهد كاتو": أشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية حسمت أمرها بتواجد قواتها في سوريا لأجل غير مسمى، وتواجدها بكل تأكيد لم يأتي بناء على طلب الحكومة المضيفة.

"مؤسة هاريتاج": تناولت الوجود الإيراني في سوريا، واعتبرت أنه يهدد الإقليم.

"معهد واشنطن": تناول تحقيقات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الصادرة بحق بينامين نتنياهو من قبل جهاز الشرطة والمدعي العام، وسعيه المحسوم لدحض الاتهامات، في حين لم يكن دفاعه مقنعاً، واعتبر أن إحراز تقدم في خطة السلام مستبعد أكثر من السابق.