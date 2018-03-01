TL

الملك وحشد من المسؤولين السعوديين كانوا في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وغداً تفاصيل المشاورات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الملك سلمان بن عبد العزيز أكّد خلال لقائه الرئيس الحريري دعم لبنان والشرعية فيه بقواها السياسية والعسكرية والاستعداد لتلبية الحاجات الاجتماعية والعمرانية، وقبل كل شيء الحاجات الدبلوماسية ومواقف لبنان في المحافل العربية والدولية.

المنار

قبل أن تفتح الدفاتر الانتخابية وتلك المالية، من الموازنة المكهربة إلى الأرقام العصيّة على الحلّ، أحجية جديدة عند الشواطئ اللبنانية، حملتها قارورتان تحويان مواد مشعّة عثر عليهما بالصدفة عند شاطئ الأوزاعي.

nbn

زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان دخلت في فاصل قصير يعود بعده للمتابعة نتيجة تلبية الرئيس سعد الحريري الدعوة الرسمية التي وجّهت إليه من الرياض. أجواء لقاءات العلولا كانت ودّية وتخلّلها كلام إيجابي للغاية عن لبنان بحسب ما نقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه بري.

mtv

وحده اجتماع اللجنة المكلّفة ترشيق موازنة 2018 عبّأ الفراغ وهي لم تنه عملها وستجتمع غداً، علماً بأن أنين وزراء الخدمات الصحية والاجتماعية والإنشائية يتصاعد خوفاً من اقتطاعات تخرج وزاراتهم من الخدمة.

NTV

في شأن تغيّب وزير الداخلية نهاد المشنوق عن مرافقة الرئيس الحريري إلى الرياض، فقد أكدت مصادر الجديد أن المشنوق تلقى اتصالاً من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف الذي اطمأن إلى ظروفه الطارئة ودعاه إلى زيارة المملكة رسمياً في نهاية الشهر المقبل.

المستقبل

بعد محادثات الموفد الملكي السعودي نزار العلولا في بيروت واستقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في قصر اليمامة، حيّز كبير لكلام كثير عن عمق الاهتمام السعودي بلبنان وباستقراره وسيادته. محادثات الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية واكبها الوزير المفوّض وليد البخاري بتغريدة عبر تويتر مرفقة بهاشتاغ "لبنان" قال فيها "مهما يطل بعدنا فالجمع يشتمل".

OTV

يحكى أن كثيراً من الملفات المحلية، سيكون عليه الانتظار حتى عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته السعودية،

يحكى أن ملف الانتخابات النيابية، لجهة التحالفات وموقف التيار الأزرق منها ومن أطرافها ودوائرها، سينتظر تلك العودة، ويحكى أيضاً، أن المؤتمرات الدولية المقرّرة لدعم لبنان، لجهة من سيشارك فيها ومن سيدعم فعلياً ومن سيدفع ومن سيمتنع، ستنتظر أيضاً تلك العودة.

LBC

ما لم تقله المملكة، تظهّر بوضوح من خلال حفاوة استقبال الرئيس الحريري، من المطار حيث وصل فجراً، إلى مكتب خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة، حيث جلس الحريري قرب الملك، متوسطاً المكتب، في استقبال يُخصص لكبار الضيوف. هذا في الصورة التي أرادت المملكة تظهيرها، أما المغزى، ففي تغريدة قصيرة للقائم بالأعمال في لبنان سابقاً وليد البخاري الذي كتب: لبنان... مهما يطل بعدنا فالجمع يشتمل.

الميادين

وصف الرئيس الأميركي، ?دونالد ترامب? بـ"الانتصار القضائي الكبير رفض محكمة في ?كاليفورنيا? حظر إقامة جدار يعتزم تشييده على الحدود مع ?المكسيك?، لمنع تسلّل ?المهاجرين? إلى ?الولايات المتحدة?"، مشيراً إلى "انتصار قضائي كبير اليوم، أيّد القاضي الأميركي إدارة ترامب وأوقف محاولة منع ?الحكومة? من بناء جدار حدودي كبير على الحدود الجنوبية، وهذا المشروع الحيوي الكبير يمكن أن يتطور الآن".

الجزيرة

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ?سيرغي ريابكوف? دول الغرب إلى "بذل جهود من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 بشكل كامل".

العربية

أكّد القائد العام لقوات حرس ?الثورة الإسلامية? ?اللواء? محمد علي جعفري، أنّ "الجهود مكرّسة للمزيد من استخدام المروحيات والطائرات المسيّرة في القوة البرية لحرس الثورة"، مشيراً إلى أنه "منذ أقل من عامين تمّ اتخاذ القرار بتجهيز القوة البرية للحرس الثوري بالمروحيات، وأن تكون لها وحدة مروحيات".