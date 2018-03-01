الوكالة الوطنية للإعلام

حاصباني ترأس اجتماع لجنة درس الموازنة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في السراي الحكومي، اجتماعاً للّجنة الوزارية لدرس مشروع قانون موازنة 2018، حضره الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، أواديس كيدانيان، رائد خوري، يوسف فنيانوس، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. بعد الاجتماع قال خليل: "كانت الجلسة جدية ومثمرة، وأنجزنا موازنة أكثر من وزارة واتفقنا على متابعة الاجتماع غداً لبحث موازنات الوزارات المتبقية.

وكالة الأناضول

ولي العهد السعودي يزور واشنطن 19 مارس

قالت صحيفة سعودية محلية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور واشنطن في 19 آذار القادم. وقالت صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية عن مصادر مطّلعة ( لم تحددها) إن ولي العهد سيزور العاصمة واشنطن، ونيويورك، وسيعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، تناقش ملفات عربية وإقليمية ودولية تهم البلدين.

وكالة فرنس برس

توقيف ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق حول انفجار في بريطانيا

أوقف ثلاثة أشخاص يُشتبه بارتكابهم جريمة متعمّدة في إطار التحقيق حول انفجار أدى مساء الأحد إلى احتراق مبنى في ليستر بوسط بريطانيا، وأسفر عن خمسة قتلى، وفق ما أفادت الشرطة.

وكالة أنباء شينخوا

اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني تصدر بياناً للجلسة الكاملة الثالثة

أصدرت اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني بياناً في نهاية الجلسة الكاملة الثالثة لها، التي انعقدت لثلاثة أيام واختتمت أعمالها الأربعاء.