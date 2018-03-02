النهار26/2/2018

"صائد الألقاب" غوارديولا يفتتح سجله في انكلترا

افتتح المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا سلسلة ألقابه في انكلترا بعدما توج فريقه مانشستر سيتي بأول الألقاب في عهد مدرب برشلونة السابق، وهو كأس الرابطة المحترفين "كأس كاراباو" إثر فوزه في المباراة النهائية على أرسنال "فينغر" بثلاثية نظيفة على ملعب "ويمبلي" في لندن.

الديار 27/2/2018

إصابة نيمار بالتواء في كاحله

تلقى باريس سان جيرمان، صدمة قوية، الأحد بعدما تعرض نجمه البرازيلي نيمار، للإصابة أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي. وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولاً على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر الأحد. وتابعت "وصل اللاعب البرازيلي، إلى المستشفى في الثانية عشر من منتصف الليل، وغادر بعد ساعة و20 دقيقة، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى". وأضافت "تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكن الإصابة عبارة عن التواء شديد في الكاحل".

رونالدو: سأقاتل على الكرة الذهبية

أبدى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، رضاه عن كل ما حققه طوال مسيرته الاحترافية، مشيراً إلى رغبته في مواصلة القتال لتحقيق المزيد من الطموحات في المستقبل.

اللواء 28/2/2018

صلاح ينضم لأساطير البريمييرليغ وينافس على مختلف جوائز أوروبا

انضم المهاجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول إلى قائمة اللاعبين الذين حققوا أفضل بداية مع فرقهم في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز منذ إنطلاقه عام (1992_1993). ويحتل محمد صلاح المركز السادس في القائمة التي ضمت 11 لاعباً، ممن ساهموا في تقديم عروض فنية قوية مع فرقهم، وترجمتها أرصدتهم التهديفية الإيجابية خلال مواسمهم الأولى في البطولة الإنكليزية.

الشرق 1/3/2018

والد نيمار يؤكد غيابه 6 أسابيع على الأقل

أعلن والد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن إبنه سيغيب ستة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة التي تعرض لها، ما يؤكد عدم مشاركته في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

مويا ينضم لريال سوسيداد وأتليتيكو يواصل بيع لاعبيه

واصل أتليتيكو مدريد بيع لاعبيه بعدما أكد النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم انتقال الحارس ميجيل أنخيل مويا إلى ريال سوسيداد في صفقة إنتقال حر.

الثلوج تضرب تجارب الفورمولا وان

ضربت الثلوج اليوم الثالث من تجارب ما قبل إنطلاق موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات أمس الأربعاء في ظل عدم ظهور أي سيارة في أول ساعتين من التجارب بينما بقيت طائرة هليكوبتر طبية على الأرض وسط درجات حرارة منخفضة. وقال جونتر شتاينر رئيس فريق هاس "لن نتعلم أي شيء ولن نشارك في هذه الظروف والشيء الوحيد الذي سيحدث لو شاركنا هو التعرض للمخاطرة. هذه أول تجارب في الموسم ولا نملك الكثير من قطع الغيار ولا يمكننا المخاطرة. وفي الوقت الحالي لا يبدو أن الأمور ستكون أفضل كثيراً يوم الخميس".