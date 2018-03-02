وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد يطلع على مراحل إنجاز عدد من المشاريع في جزيرة ياس

قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة عدد من المشاريع العمرانية والسياحية التي يتم تنفيذها في جزيرة ياس أبوظبي شملت "خليج ياس" والمشاريع التجارية السكنية في "ياس ويست" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" .وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته.. أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ماضية في إطلاق المشاريع النوعية التي تحقق فرصاً وأنماطاً جديدة من النمو السياحي والإقتصادي والمجتمعي.

وكالة الأناضول

رئيس الأركان التركي يبحث ببغداد مع نظيره العراقي تعزيز العلاقات العسكرية

بحث رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، الخميس، مع نظيره العراقي عثمان الغانمي، "سبل الارتقاء أكثر بالعلاقات العسكرية الثنائية، في مواضيع أمن الحدود ومكافحة الإرهاب". وقال أكار، في مؤتمر صحفي، عقب لقائهما بالعاصمة بغداد، إن "اللقاء تناول مواضيع تهم تطوير العلاقات ذات التاريخ المتجذر بين القوات المسلحة التركية والعراقية". وأشار إلى أن تركيا والعراق يواجهان مخاطر وتهديدات متشابهة، ناجمة عن الأوضاع والظروف في المنطقة. وأعرب أكار، عن ثقته بأن التعاون بين القوات المسلحة لتركيا والعراق بوصفهما دولتين هامتين في المنطقة، سيتواصل بزخم متصاعد.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الوزيرة سفاف تؤكد ضرورة التنسيق بين الوزارة ومديريات التنمية الإدارية بالمؤسسات العامة

أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة ومديريات التنمية الإدارية بالمؤسسات العامة لجهة النهوض بالواقع الإداري عموماً بما ينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتنفيذه على أرض الواقع. ودعت الوزيرة سفاف خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة التنمية الإدارية إلى وضع مصفوفة عملية تتضمن مهاماً وخطة استراتيجية طويلة المدى يتم من خلالها أصدار دليل التنظيم المؤسساتي الأمر الذي يتطلب الكفاءة لإنجاز الخطوات المطلوبة بدقة.



وكالة أنباء رويترز

الأمير وليام يزور الشرق الأوسط في أول زيارة رسمية لعضو بالأسرة المالكة

أعلن مكتب الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الخميس أنه سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الصيف في أول زيارة رسمية يقوم بها عضو بارز من العائلة المالكة. ورحب المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون بالزيارة التي تشمل الأردن والتي يقوم بها الأمير وليام، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش، نيابة عن الحكومة البريطانية.

وكالة فرنس برس

ولي العهد السعودي يزور مصر قبل توجهه للولايات المتحدة وبريطانيا

يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر الأحد المقبل، في أول زيارة إلى الخارج منذ تعيينه ولياً للعهد في حزيران الفائت قبل زيارته لندن وواشنطن، كما أفاد مصدر حكومي الخميس وكالة فرانس برس. ويزور الأمير الشاب بريطانيا الأربعاء لمباحثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة التي يزورها من 19 حتى 22 آذار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، الخميس 1 آذار، عن اعتماد القوات المسلحة الروسية أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية منذ عام 2012. وأشار بوتين إلى تحقيق نتائج هامة في تطوير أسلحة الليزر. وأكد أن ذلك ليس مجرد نظرية أو مشروع أو بداية إنتاج، منوهاً إلى أن منظومات الليزر اعتمدت من قبل الجيش منذ العام الماضي.

وكالة أنباء شينخوا

الحزب الشيوعي الصيني يستمع لآراء حول تعميق الإصلاح بمؤسسات الحزب والدولة

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ندوة واجتماعاً تشاورياً وأطلعت أحزاب غير شيوعية منها اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة وأشخاص بدون انتماءات حزبية حول الإصلاح في مؤسسات الحزب والدولة كما استمعت لآرائهم. ترأس الندوة والاجتماع التشاوري اللذين عقدا في 6 و28 شباط الرئيس شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب ورئيس اللجنة العسكرية المركزية. وتم إخطار الحضور بقرار اللجنة المركزية للحزب حول تعميق الإصلاح بمؤسسات الحزب والدولة وكذلك خطة للإصلاح.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس اللبناني يستقبل سفير إيران

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا سفير ايران محمد فتحعلي. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها. وأوضح السفير فتحعلي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثمن عالياً جهود الرئيس عون وحكمته في إدارة شؤون لبنان، كما تنوه بالإنجازات التي تحققت خلال السنة الأولى من العهد والتي طالت مجالات عدة.