الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق: وقعت مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني أنه "وفى بوعده ووقّع على المرسوم النهائي الذي سيفتح الباب لتثبيت متطوّعي الدفاع المدني، مؤكّداً أن "جهود عناصر الدفاع المدني لم تذهب سدى خلال السنوات الماضية".

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات: استتباب الأمن في أفغانستان ووسط آسيا يشكّل عنصراً أساسياً للاستقرار فى العالم

أكّدت دولة الإمارات أن استتباب الأمن والسلم في أفغانستان ووسط آسيا، يشكّل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم، ويمثّل إحدى أولويات سياسة الإمارات التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وكالة الأناضول

وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية، إلى الحدود مع سوريا، في إطار عملية "غصن الزيتون". وأفاد مراسل الأناضول، أن قافلة التعزيزات تضم 5 شاحنات محمّلة بالمدافع، وصلت إلى معبر "أونجو بنار" في ولاية كليس، المقابل لمعبر "باب السلامة" السوري.

وكالة أنباء شينخوا

تعزيز تعاون التخليص الجمركي بين دبي ومدينة ييوو بشرقي الصين

وقعّت مجموعة استثمار وأعمال الميناء البحري بمقاطعة تشيجيانغ في شرقي الصين، مع مجموعة موانئ دبي العالمية على اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير خدمات أكثر فعالية للتجار من الجانبين عبر سلسلة من الخدمات اللوجستية مثل نقل وتخزين اللوازم اليومية والتخليص الجمركي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مجلس حقوق الإنسان يؤجّل التصويت على مشروع قرار بريطاني حول الغوطة

أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التصويت على مشروع القرار البريطاني حول الوضع في الغوطة الشرقية. وأعلن مجلس حقوق الإنسان تأجيل التصويت حتى يوم الإثنين، لعدم انتهاء النقاش.