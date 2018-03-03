TL

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقاءات مكثفة مع مسؤولين سعوديين في الرياض تتوّجت هذا المساء بلقاء عمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ويُعقد هذا اللقاء تحت العنوان نفسه الذي عبّر عنه العاهل السعودي الملك سلمان في تأكيد الدعم للبنان في شتى المجالات.

المنار

بلغت رسائل فلاديمير بوتين العابرة للقارات هدفها بعد إعلانه تطوير الجيش الروسي صواريخ لا تُقهر، ولم تفلح الانتقادات الأميركية والأوروبية في اعتراض مسارها، وإن اختلف الطرفان في قراءتها: الأميركيون والأوروبيون عبّروا عن شديد القلق، متهمين موسكو بإطلاق سباق جديد للتسلّح، فيما الروس يؤكّدون أن هدفها ردعي، وتسهم بإرساء السلام لا الحرب، كما أنها رسالة دعم للحلفاء.

nbn

في لبنان يرتاح نقاش الموازنة في عطلة نهاية الأسبوع بعد نصف دزينة من الجلسات تُستكمل الأسبوع الطالع تمهيداً لإقرارها قبل حزم الحقائب والتوجّه إلى باريس وروما. كلمة سر المؤتمرات الدولية التي لا يمكن أن تنجح من دونها هي الإصلاحات.

mtv

لليوم الثالث على التوالي الرئيس سعد الحريري لا يزال في السعودية، وباستثناء لقائه في اليوم الأول العاهل السعودي والحفاوة التي استُقبل بها فإن أي معلومات أخرى أساسية لم ترشح عن الزيارة علماً أن الحريري سيعقد اجتماعاً مطولاً مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

NTV

لم يجر التماس هلال الرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية منذ ثمان وأربعين ساعة لكن المعلومات رجّحت لقاءه هذه الليلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث الانتظار سيد المواقف.

المستقبل

دلالات الصورة التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وما تضمنته من حفاوة، لا تزال تلقي بظلالها على الحراك السياسي الداخلي تحليلاً وتأويلاً؛ فيما يُرتقب أن يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الحريري، للبحث معه في التطورات الداخلية والإقليمية.

OTV

لا تزال الحركة السياسية... والانتخابية خصوصاً، تراوح مكانها، باحثة عن ذرائع للتريث، في انتظار عودة رئيس الحكومة من زيارته السعودية... وما زاد في غموض الانتظار أن الحريري لم يلتقِ ولي العهد محمد بن سلمان أمس، كما كان متوقعاً.

LBC

كل السياسة الداخلية مرتبطة بوجود الرئيس سعد الحريري في الرياض، بعد مرحلة الانفتاح التي دشنها الموفد الملكي نزار العلولا. الرئيس الحريري قابل الملك سلمان أول من أمس الأربعاء، وكان في البرنامج أن يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان الخميس، وهذا ما لم يحصل، ما فتح باب التكهنات والتحليلات.

الميادين

نفت روسيا أن تكون ساعية للدخول في "سباق تسلّح" مع الولايات المتحدة، في أعقاب خطاب قوي ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين، تباهى خلاله بتطوير روسيا صواريخ جديدة قال إنها "لا تُقهر".

الجزيرة

أكّد وزير خارجية ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ أن "مستقبل ​السعودية​ والمنطقة و​العالم الإسلامي​ يعتمد على نجاح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

العربية

أكّد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في ختام زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، تعميق العلاقات العراقية – الروسية، في ملفات عدة، وأدلى في الوقت نفسه بتصريحات نارية بشأن القواعد الأميركية في العراق.