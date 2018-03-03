The telegraph

تيريزا ماي تقول إنه حان وقت مواجهة الحقائق الصعبة فيما تعمل على تمهيد الطريق نحو التوصّل إلى تسوية في مشروع "بريكزيت"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه حان الوقت لمواجهة الحقائق الصعبة المرافقة لمشروع "بريكزيت"، وأضافت أن المغادرين والباقين والاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا مستعدين جميعاً للتوصّل إلى تسويات. وأضافت ماي في خطابها الأكثر براغماتية حتى اليوم أنها ستعمل على التوصّل إلى اتفاق إنما فقط بعد أن تدرك بروكسل أنه لا يمكن لأي طرف الحصول على كل الأمور التي يبتغيها.

The Japan Times

رفع التعرفة الجمركية من قبل إدارة ترامب يثير غضب الحلفاء ويتسبب بخسائر في أسواق الأسهم

أثارت خطة إدارة ترامب لرفع التعرفة الجمركية على مواد الفولاذ والألمنيوم التي تستوردها الولايات المتحدة من الخارج غضب الحلفاء وتسببت بتراجع حاد في أسواق الأسهم والمخاوف من إمكانية اندلاع حرب تجارية. وبعد أسابيع من الشائعات والشائعات المضادة حول نوايا الإدارة الأميركية، أعلن الرئيس ترامب الخميس أخيراً أنه سيوقع على إجراءات هدفها حماية الأمن القومي الأميركي والصانعين الأميركيين الأسبوع المقبل. وقررت إدارة ترامب رفع التعرفة الجمركية على الفولاذ بنسبة 25% وعلى الألمنيوم بنسبة 10%. وقوبل هذا الإعلان بحالة من الغضب من جهة حلفاء أساسيين للولايات المتحدة أهمهم كندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والمكسيك واليابان.