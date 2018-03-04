TL

ترقب المحافل السياسية عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الرياض، ليبنى على نتائج محادثاته الكثير من المعادلات الانتخابية النيابية، خصوصاً أن تلك المحادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شارك فيها السفير السعودي في واشنطن.

المنار

من حق اللبنانيين معرفة ما يجري من تناقض أمني وقضائي وسياسي في ملف الممثل زياد عيتاني، وكيف لوزارة الداخلية أن تعلن للبنانيين على مدى أربعة أشهر أنها خلصتهم من أحد أخطر أبواب العمالة التي كانت تستهدف الوطن، بل وزير الداخلية نفسه، لتعود اليوم حاملة قميص البراءة للمدعى عليه زياد عيتاني؟

nbn

إنتظر اللبنانيون الحدث من السعودية على شكل لقاء، فجاء لبنانياً يوضع برسم قضاء. إلى الأضواء ومن خارج الحبكة، عادت مجدداً قضية الفنان زياد عيتاني، لتتقاسم خشبة المتابعة مناصفة مع سيلفي الرئيس سعد الحريري بولي العهد السعودي.



mtv

في الإنتظار، لبنان السياسي المشدود إلى زيارة الرئيس الحريري إلى السعودية، لم يرو عطشه إلى معرفة ما آلت اليه لقاءات العمل التي حصلت والتي ستحصل مع ولي العهد محمد بن سلمان، خصوصاً أنها ترتدي أكثر من وجه، الحريري رئيس الحكومة، والحريري رئيس "المستقبل"، والحريري رجل الأعمال، ومن هذه الوجوه كلها سيخرج أقنوم حريريّ واحد به سيقود الرجل الانتخابات ويعقد التحالفات ويدير الدولة.

NTV

وزارة الدفاع الروسية قالت إن الجماعات المسلحة في سوريا مستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في عموم سوريا، معددة الانتهاكات التي قالت أنها منعت المدنيين من مغادرة بعض المناطق وأدت إلى إصابة بعضهم.

المستقبل

المستجدات في قضية الفنان زياد عيتاني، موضوع تحقيقات تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وسط تكتم شديد بعدما تم تحويل الملف إليها. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعا إلى سحب القضية من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

OTV

في حمأة التجاذبات والسجالات والتصريحات المتبادلة بين الأجهزة داخلياً، برزت إلى الواجهة عقبات انعقاد مؤتمر روما الخاص بدعم الجيش اللبناني، ومنها ما يتعلق بالدولة المضيفة وأعذار الدول المشاركة، والأهم موقف اسرائيل التي تنشط باتجاه واشنطن لتعطيل المؤتمر، أو جعله يفرض قيوداً قاسية على تسليح الجيش، ونوعية ما سيزود به من عتاد ومعدات وأسلحة.

LBC

استعادت قوات الجيش السوري السيطرة على 10% من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد معارك برية مستمرة منذ أيام ضد فصائل معارضة مسيطرة على القطاع، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

الميادين

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة دخول الاتفاقية التي قضتْ بنقل ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى السعودية حيّز التنفيذ.

الجزيرة

استشهد المزارع الفلسطيني محمد أبو جامع (59 عاما) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

العربية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن برنامج الصواريخ الإيرانية قبل تدمير الغرب لأسلحته النووية وصواريخه بعيدة المدى.