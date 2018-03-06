الجزيرة - السعودية

ولي العهد بحث مع الرئيس المصري تطورات الأحداث في الشرق الأوسط

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقاءً ثنائياً، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين. وفور وصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، بصحبة الرئيس المصري، صافح الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية، كما صافح الرئيس المصري الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد. والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الوطن - السعودية

رسالة لخادم الحرمين الشريفين من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، تضمنت تحيات الشيخ صباح الأحمد وتقديره وشكره وشكر الشعب الكويتي الشقيق لخادم الحرمين الشريفين، على المشاركة الفعّالة للمملكة في أفراح الكويت واحتفالاتها بأيامها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي. وحمل خادم الحرمين الشريفين، الشيخ محمد العبدالله تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، منوهاً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية راسخة.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد: نعتز ونفخر بأبطال الإمارات حماة الوطن

قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر عدداً من أبطال القوات المسلحة "وسام الشجاعة" وذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية "إعادة الأمل" في اليمن. وأعرب عن اعتزازه وفخره بأبطال الإمارات حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني داعياً الله عز وجل أن يديم العز والأمن لوطننا في ظل قيادته الحكيمة وأن يحفظ أبناءنا سالمين وأن يمن بالشفاء على المصابين منهم وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

البيان - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي الذين يعقدون اجتماعاً في أبوظبي يرافقهم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ورحب بوزراء الداخلية والوفود المشاركة وتمنى لهم التوفيق والنجاح وتبادل معهم الأحاديث حول مهام ودور التحالف في التنسيق والتشاور للتصدي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الداخلية: تشكيل تحالف أمني دولي في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها أمر تستدعيه الظروف والمتغيرات الأمنية المتسارعة

قام الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها في اجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي والذي أعلن في أبو ظبي في شباط 2017 ويضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة المغربية، بالإضافة إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والسنغال وسنغافورة. وكان في استقبال الوزير، لدى وصوله أبو ظبي، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أشاد وزير الداخلية، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن شكره وتقديره للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الطيبة والتي تحمل معان مسئولة ورؤية شاملة في خدمة الأمن الدولي.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يهنئ بالعيد الوطني لجمهورية غانا

بعث الملك عبدالله الثاني، الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالته، في البرقية، عن تمنياته للرئيس الغاني بموفور الصحة والعافية، ولشعب بلاده الصديق المزيد من التقدم والازدهار.